الأردنية للسياحة الوافدة تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتخبت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، غادة إسكندر النجار رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات 2024- 2026، ويسار ملحس نائبا لها، وأيمن عبد الكريم أمين صندوق، ونضال بني عيسى أمين سر وناطقا إعلاميا، وعضوية طارق سميح وسارة الشريف.
وعقدت الهيئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غادة النجار ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومدقق الحسابات والممثل القانوني.
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