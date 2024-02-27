Tuesday, 27 February 2024 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردنية للسياحة الوافدة تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

2/27/2024 9:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتخبت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، غادة إسكندر النجار رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات 2024- 2026، ويسار ملحس نائبا لها، وأيمن عبد الكريم أمين صندوق، ونضال بني عيسى أمين سر وناطقا إعلاميا، وعضوية طارق سميح وسارة الشريف.


وعقدت الهيئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غادة النجار ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومدقق الحسابات والممثل القانوني.

MENAFN27022024000208011052ID1107905927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث