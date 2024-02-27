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آرسنال وتشيلسي يقودان سباق التعاقد مع أوسيمين

2/27/2024 9:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن آرسنال وتشيلسي يقودان سباق التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قالت صحيفة ذا صن إن "الثنائي اللندني حصلا على دفعة معنوية قوية بعدما تردد أن مهاجم نابولي يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي".
وذكرت: "باريس سان جيرمان مهتم بضم هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لتعويض رحيل كيليان مبابي، كما أن مانشستر يونايتد لديه رغبة أيضاً في كسب خدماته".
وتابعت: "يعد آرسنال وتشيلسي في الصدارة حالياً بشأن الحصول على توقيع الدولي النيجيري".
وأوضحت: "أوسيمين يسعى للحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو ما يستطيع الناديان دفعه".
واختتمت: "يتردد أن اللاعب النيجيري لديه شرط جزائي مع نابولي تبلغ قيمته 111 مليون جنيه إسترليني، إذ أن تشيلسي مستعد لكسر عقد فيكتور أوسيمين وضمه في الصيف".

ملاعب

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