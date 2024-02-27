وزير البيئة يكرم مشاريع المباني الخضراء المعتمدة في الأردن

وقال الردايدة، خلال رعايته حفل مرور 15 عاما على تأسيس مبنى المجلس الأردني للأبنية الخضراء، أن التوسع في رقعة الأبنية الخضراء يعزز مفاهيم الاستدامة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية التي أسست خطوات واثقة نحو الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي والمتمثلة في إقرار الخطة الوطنية للاقتصاد الأخضر و المساهمات المحددة وطنيا وسياسة التغير المناخي.

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