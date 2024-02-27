مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن

ويوم الخميس يشتد المرتفع الجوي، وتكون الأجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلا، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.

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