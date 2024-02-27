مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن
التاريخ
2/27/2024 9:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة غدا الأربعاء بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، وتكون الأجواء مستقرة وباردة.
ويوم الخميس يشتد المرتفع الجوي، وتكون الأجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلا، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.
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