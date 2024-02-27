يقدم مَجمع 421 للفنون معارض جديدة وأمسية للمعلمين وجلسات نقاشية وورش عمل

(MENAFN
- RPR) 11 فبراير - 28 أبريل
يطرح هذا المعرض مشاريع نفذها المشاركون في برنامج الإقامة الفنية المنزلية الذي أقيم في الفترة بين ربيع 2020 وخريف 2023، والذي اختتم مع توسع مساحاتنا لتضم استوديوهات فنية. يحتفي معرض "تشابك ثقفي" بالأعمال والمشاريع التي أُنتجت خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتضمن أعمال 13 فناناً مشاركاً وممارساً إبداعياً تطورت ممارستهم الفنية وتجاوزت المعايير التي حددها البرنامج، في حين يمثل هذا المعرض نقطة انطلاق برنامج الإقامة الفنية في مساحاتنا الجديدة.
يشارك في هذا المعرض أعمال لكل من إنجي محسن، بتول دسوقي وزين محجوب، وراجفي بهاتيا، وروجيه مقبل، وسالم السويدي، وعائشة سينغ، وفاطمة بلقيس وأونور جوكمان، كيميا كوليكتف (شاهين فلاحي وقيس عيوش)، ومهشيد رفيعي، ومشروع باريا، ومنى عياش، ونهال فيصل، ويارا الأسمر.
كان للمجتمع الفني المحيط بكل مقيم دورًا أساسيًا في تطوير كل هذه الأعمال، بما في ذلك زملاء الفنانين ومحيطهم، وفنان مرشد لكل مقيم، وفي بعض الحالات قيّم فني مخصص للبرنامج. حظيت مجموعة عام 2022/2021 بدعم القيّمة ريم شديد، بينما حظيت دفعة 2023/2022 بدعم المنسقة سارة بن صفوان.
تشارك السجيني في دورة 2024 من برنامج 421 للتطوير الفني، والمقام بالشراكة مع معهد الفن الناشئ.
برنامج الموسم
برنامج شتاء 2024: تشابك
12 يناير - 24 مارس
يدعوكم "برنامج شتاء 2024: تشابك" إلى الحفاظ على التواصل خارج الفضاء الافتراضي، ففي عالم يدفعنا نحو الانعزال، ينوي البرنامج التصدي للواقع الراهن من خلال تجسيد الاهتمام بالآخرين والرأفة تجاههم.
يهدف البرنامج إلى ترسيخ حس الصداقة وتعميق أواصر العلاقات من خلال قوة الحضور والمقابلات الشخصية، وذلك من خلال مجموعة من الورش والجلسات والعروض السينمائية والملتقيات المجتمعية وغيرها، ليكون "تشابك" بمثابة رد على الإرهاق الرقمي الذي نعاني منه.
يقام برنامج شتاء 2024 بالتزامن مع معرض "تشابك ثقفي"، وهو معرض جماعي جاء نتيجة برنامج الإقامة الفنية المنزلية الذي أقيم سنوياً من ربيع 2020 إلى خريف 2023، ومعرض "عدّ الأصابع"، وهو معرض فردي للفنانة هناء السجيني التي تشارك في برنامج التطوير الفني لعام 2024.
فعاليات
أمسية المعلمين في مجمع 421 للفنون
28 فبراير
4:00 - 6:00 مساءاً
انضموا إلينا في 421 لقضاء أمسية تثقيفية، واستكشاف الأعمال الفنية المشاركة في معرض "تشابك ثقفي" معرض جماعي يطرح مشاريع نفذها المشاركون في برنامج الإقامة الفنية المنزلية، والمعرض الفردي "عدّ الأصابع" للفنانة هنا السجيني.
تتضمن معارض شتاء 2024 أعمال العديد من الفنانين المكرسين والناشئين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
تستهدف هذه الفعالية المدرّسين المقيمين في الدولة، وتتيح الفرصة أمامهم للاستفادة من أعمال الفن المعاصر التي ينتجها فنانون إقليميون لاستخدامها كأدوات تعليمية في القاعات الصفية. ومن خلال هذه الخبرة العملية، نشجع المدرّسين على خوض تجربة استكشافية واستقصائية ضمن فضائي الفنون والثقافة.
جميع المواد والمرطبات الخفيفة مشمولة.
هذا الحدث مفتوح فقط للمعلمين والمعلمين.
سجلوا الآن على الرابط.
الحافلة الثقافية
الحافلة الثقافية: مهرجان سكة للفنون والتصميم
2 مارس
3:00 - 10:30مساءاً
رحلات الحافلة الثقافية تعود إليكم من جديد! نرحب بكم معنا في رحلة إلى مهرجان سكة للفنون والتصميم.
يرجى الوصول قبل 15 دقيقة من موعد الانطلاق لضمان مغادرة الحافلة في الوقت المحدد.
جدول الرحلة:
3:30 مساءً: المغادرة من 421
5:00 مساءً: الوصول إلى مهرجان سكة للفنون
8:30 مساءً: المغادرة من مهرجان سكة للفنون
10:30 مساءً: الوصول إلى 421
يرجى العلم أن رسوم التسجيل في الحافلة الثقافية لا تتضمن أية مبالغ إضافية تنفقوها خلال يوم الفعالية بما في ذلك الطعام، علماً أننا سنوفر لكم مياه الشرب.
تأتيكم الحافلة الثقافية بأسعار مخفضة على التذاكر والجولات بقيادة مرشدين، وتتيح لكم الانتقال من أبوظبي والعودة إليها برفقة مجموعة من محبي الفن وعشاقه.
الحافلة الثقافية: معرض آرت دبي
3 مارس
10:30 - 5:30 عصراً
رحلات الحافلة الثقافية تعود إليكم من جديد! نرحب بكم معنا في رحلة إلى معرض "آرت دبي".
يرجى الوصول قبل 15 دقيقة من موعد الانطلاق لضمان مغادرة الحافلة في الوقت المحدد.
جدول الرحلة:
10:30 صباحاً: المغادرة من 421
11:50 صباحاً: الوصول إلى آرت دبي
12-1 ظهراً: جولة في آرت دبي
4 مساءً: المغادرة من آرت دبي
يرجى العلم أن رسوم التسجيل في الحافلة الثقافية لا تتضمن أية مبالغ إضافية تنفقوها خلال يوم الفعالية بما في ذلك الطعام، علماً أننا سنوفر لكم مياه الشرب.
تأتيكم الحافلة الثقافية بأسعار مخفضة على التذاكر والجولات بقيادة مرشدين، وتتيح لكم الانتقال من أبوظبي والعودة إليها برفقة مجموعة من محبي الفن وعشاقه.
ورش عمل
حلقات جماعية: الغذاء المنزلي الفائق الجودة زعتر مع منال ودارة
3 مارس
12:00 - 2:00 ظهراً
انضموا إلى الثنائي الأم وابنتها منال ودارة في هذه الحلقة المُخصصة لتحضير الزعتر المنزلي. ستقدم لكم الطاهية المنزلية منال في هذه الحلقة تاريخ الزعتر، خليط توابل الطهي الأساسي في منازل بلاد الشام.
وعلى الرغم من أن الزعتر لا يمكن تتبعه ونسبه لمنطقة معينة في بلاد الشام، إلا أن الحلقة ستُركز بالتحديد على الطريقة الفلسطينية لتحضير الزعتر، والتي تتضمن الزعتر المُجفف والأوريجانو والسماق وبذور السمسم، ولكن مع تطور يتضمن مكونات من ممارسات الطهي التجريبية والمعاصرة. ستغادرون الحلقة ومعكم عبوات زعتر منزلية الصنع مع تقدير جديد للوصفات التي تنتقل عبر الأجيال.
تمثل حلقات جماعية: سلسلة الطهي المنزلي سلسلة من ورش العمل بقيادة الطهاة المنزليين في دولة الإمارات العربية المتحدة. انضموا إلينا، حيث تقوم الثنائيات الأسرية بتعليم المشاركين وصفاتها التقليدية التي يتم تناقلها على مستوى الأقارب! وسترافق كل حلقة قائمة تشغيل تهيئ المشهد لانطلاق المطبخ المنزلي.
ورش عمل
المعمل الأدائي
10 مارس
4:00 - 6:00 مساءً
انضموا لنا في حلقات العرض الجماعية لقضاء أمسية حافلة بالموسيقى والحركة والإبداع. هذا الحدث متاح للمشاركين من جميع الفئات العمرية والقدرات ومستويات المهارة، ويشجع على التعبير الإبداعي من خلال تمارين جسدية وصوتية! حلقات العرض الجماعية هي تجمع نصف شهري يديره أفراد المجتمع في أبوظبي لخدمة مجتمعهم. يُنصح بارتداء الملابس والأحذية الرياضية الفضفاضة والمريحة، ولا تنسوا إحضار زجاجة المياه الخاصة بكم.
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