مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يقيم العرض الأول في الشرق الأوسط لاثنين من عروض فن الرقص المعاصر

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- Hanover communications) أبوظبي، 27 فبراير 2024: يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرضين للرقص المعاصر برعاية مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات في ذات اليوم، أولهما عرض "باساج" للفنّان نوي سولييه في الساحة الشرقية في الساعة 7 مساء، يتبعه عرض "بومبيكس موري" للفنّانة أولا ماتشيفسكي في المسرح الأحمر في الساعة 8:30 ذات المساء.
صمم الفنان ومصمّم الرقصات الحائز على جوائز عالمية نوي سولييه عرض "باساج"، وهو مشروع متجوّل يتفاعل مع بيئة العرض ويتكيف معها. سولييه هو المدير الفني لمركز أنجرز الوطني للرقص المعاصر في فرنسا، ويتناول تصميم رقصاته العلاقة بين حركة الأجسام والمساحات التي تتطوّر فيها. يكشف سولييه ببراعة عن الخصائص الحركيّة المشتركة بين البشر والحيوانات في تناوله حركات كالقبض والرمي والالتقاط والمسح.
وفي حين أن تسلسل حركات الرقصات محدد مسبقاً، فإن تصميمها غير ثابت، بل يعاد تعديله بالتناسب مع كل موقع جديد، ليتكيّف بسلاسة مع البيئة التي يستكشفها العرض. يستحضر الأداء وضعيّات جسدية تحفّز الاستجابات الجسدية والذكريات لدى الجمهور، بدءاً من علاقتهم بأماكن سكنهم.
يستكشف عرض "بومبيكس موري" للفنانة أولا ماتشيفسكي مفهوم الحركة كنتيجة لتفاعلات الجسد مع عناصر بيئته، والعمل مستوحى من أعمال رائد فن الرقص الحديث في مطلع القرن العشرين الفنان لوي فولر. يتناول هذا العرض مفهوم الجسد من منظور خارجي، ومن خلال عدسة تفاعله مع الضوء والصوت والأشياء المادية، مما يحوّل تركيز الأداء إلى تلك الحركات التي تنبثق من داخل الجسم.
يستمدّ هذا العرض المذهل الذي يعرض في المسرح الأحمر إلهامه من دودة القز التي باتت تعتمد بشكل تام على البشر للبقاء. ومثل دودة القز، يمثّل العمل الطبيعة الهجينة والتكافلية للأشياء، ويهدف إلى تناول العلاقة الثنائية بين الجسم/الشيء، المادي/غير المادي، الإنسان/غير البشري، والعاقل/غير العاقل من منظور أوسع. ومع تسارع وتيرة الأداء، تنكشف الأشكال والانتقالات والتقطيعات تدريجياً، متحدية التوقعات والطرق التقليديّة لفهم الحركة.
وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: "تسرّنا استضافة هذين العرضين من أعمال الرقص المعاصر بالتعاون مع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات كجزء من شراكتنا المستمرة. تعود جهودنا في مجال برامج الرقص إلى تسع سنين، أقمنا فيها عدداً من العروض التي تعيد إحياء تاريخ الرقص، وقدّمنا فيها عروضاً لفنانين منهم لوسيندا تشايلدز وتريشا براون وميرس كننغهام. واليوم يعتبر عرض "بومبيكس موري" إضافة خيالية بكل معنى الكلمة، وتكملة مبتكرة لأعمال لوي فولر، رائد فنون الرقص في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لقد استضاف مركز الفنون سابقاً فرقة مركز أنجرز الوطني للرقص المعاصر في فرنسا، لعرض أحد أعمال ميرس كننغهام من إخراج روبرت سوينستون، ويسعدنا أن نرحب بهم مجددا مع مديرهم الفني الجديد، نوي سولييه، لعرض "باساج" المخصص لهذا المسرح بالذات، وهو عرض سيساعد الجماهير على رؤية الرقص المعاصر بطرق جديدة".
وأضاف مدير برنامج الرقص والثقافة في دار فان كليف أند آربلز، سيرج لوران: "يسعدنا في دار فان كليف أند آربلز تقديم هذين العرضين المميّزين. ستسمح أعمال نوي سولييه وأولا ماتشيفسكي للجمهور بمواجهة الحدود بين الجسد الموحد والعناصر المحيطة به، فنقدم عروضاً فريدة تتخطى الحدود المادية، وتحتضن التطوّر التدريجي والهويّات الهجينة".
معلومات عن العرض
الفعالية: باساج - نوي سولييه
التاريخ: يوم الخميس 7 مارس في السابعة مساء
الموقع: الساحة الشرقية في جامعة نيويورك أبوظبي
يرجى زيارة الموقع لمزيد من التفاصيل. التذاكر مجانية مع ضرورة التسجيل.
ورشة العمل: ورشة عمل فنون الرقص مع أولا
التاريخ: يوم الخميس 7 مارس في السادسة والنصف مساء
الموقع: مركز الفنون
يرجى تعبئة الاستمارة لطلب دعوة لحضور ورشة العمل.
الفعالية: بومبيكس موري - أولا ماتشيفسكي
التاريخ: يوم الخميس 7 مارس في الثامنة والنصف مساء
الموقع: المسرح الأحمر في جامعة نيويورك أبوظبي
يرجى زيارة الموقع لمزيد من التفاصيل. تبدأ أسعار التذاكر من 52.50 درهم.
ملاحظات للمحررين
• ندعوكم لتنزيل الصور والمقاطع المصورة من العرض من هذا الملف
• يرجى الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الفنون
• يرجى الاتصال بنا لترتيب إجراء المقابلات
• يرجى الإطلاع على موقع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات لمزيد من المعلومات حول المبادرة
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