’أليسون ترانسميشين‘ تطرح نظام نقل حركة جديد من 9 سرعات في الشرق الأوسط

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- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2024 – أطلقت ’أليسون ترانسميشين‘ (Allison Transmission)، الشركة الرائدة دولياً في إنتاج أنظمة نقل الحركة الأوتوماتيكية بالكامل للمهام المتوسّطة والثقيلة، نظامها المبتكَر الجديد كلّياً لنقل الحركة من 9 سرعات والمخصَّص للمركبات التجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ولقد جرى تطوير نظام نقل الحركة الجديد الأوتوماتيكي بالكامل من 9 سرعات بالارتكاز على نظام ’أليسون‘ المثبَت من نوع 2000 Series™ الأوتوماتيكي بالكامل من ست سرعات، والذي قطع مسافات بلغت 200 ميلون كيلومتر تقريباً على الصعيد الدولي. وتم تصميم نظام ’أليسون‘ الجديد من 9 سرعات لتلبية متطلّبات المركبات التجارية مثل الحافلات متوسّطة الحجم بطول 8 أمتار، بحيث يتيح فترات استعمال أطول، ويحسّن كفاءة استهلاك الوقود، ويعزّز الأداء ويقلّل تكاليف الصيانة خلال الاستعمال في دورات التشغيل الصعبة التي تتطلّب الكثير من عمليات الانطلاق والتوقّف.
وعبر النظام الجديد من 9 سرعات، توفر ’أليسون‘ خيار نقل مستدام أكثر في سوق الشرق الأوسط للاستخدام في العديد من التطبيقات ضمن مجموعة متنوّعة من المركبات التجارية للمهام المتوسّطة والثقيلة، مثل شاحنات التوزيع، شاحنات الإيجار، الحافلات المدرسية، الشاحنات المتخصِّصة والمركبات الدفاعية.
يشكّل طرح النظام الجديد من 9 سرعات محطّة أخرى بارزة بالنسبة إلى ’أليسون‘ في الشرق الأوسط خلال الشهور الـ12 الماضية. وهذا يأتي بعد التعاون الناجح للعلامة التجارية مع عدد من مصنِّعي الحافلات مثل ’كينغ لونغ‘ (King Long) لتوفير 40 حافلة للدعم خلال موسم الحج في المملكة العربية السعودية هذه السنة، و’يوتونغ آند هيغر‘ (Yutong & Higer) لتوفير أكثر من 250 حافلة مدرسية في قطر بأنظمة نقل حركة أوتوماتيكية بالكامل.
يتميّز نظام ’أليسون‘ ذو التسع سرعات، بما فيها ثلاث تعشيقات أوفردرايف، من خلال تقليله لاستهلاك الوقود. فبينما تُمكِّن التعشيقات الأولى والثلاثة الجديدة الأداء الفعّال خلال دورات الاستخدام ذات الانطلاق والتوقّف المتكرّر، فإن التعشيقة التاسعة الجديدة تتيح المزيد من الاقتصاد باستهلاك الوقود بينما يتم الحفاظ على مستويات الأداء. ومن شأن التبديلات الناقلة الأوتوماتيكية والسرعات التسع المُمكِن اختيارها أن تعزّز أداء المركبة أكثر.
وبفضل نسبة التغطية الرائدة ضمن هذا المجال وتقنيات ’أليسون‘ لتوفير الوقود مثل FuelSense® 2.0 مع DynActive® Shifting وxFE™، يتيح نظام نقل حركة ’أليسون‘ من 9 سرعات توفيراً بارزاً في الوقود. وتشمل المزايا المشوّقة الأخرى تصنيفات أعلى للمحرّك والوزن الإجمالي المجمَّع (GCW)، وتبديلات نقل محسَّنة بين التعشيقات، وفلتراً يدوم مدى الحياة، ومبرِّداً مدمَجاً، ومثبِّط إدخال ونظاماً مدمَجاً لبدء تشغيل-إيقاف المحرّك، مع ميّزة تثبيت المركبة.
وكان نظام ’أليسون‘ من 9 سرعات قد ظهر للمرّة الأولى بالتعاون مع المصنِّع التركي للمركبات ’أوتوكار‘ (Otokar)، وذلك مع طرح حافلة قوية جديدة هي Otokar Navigo Giga 9.2 M. ويستوعب هذا الطراز المتميّز 39 مقعداً، وهو مزوّد بجمع ديناميكي من نظام نقل الحركة الجديد من 9 سرعات ومحرّك ISB4 5 من نوع Cummins ذي الأربع أسطوانات.
تعليقاً على هذا، قال محمد إبراهيم خان، مدير منطقة الشرق الأوسط وباكستان في ’أليسون ترانسميشين‘: "يُعدّ نظام نقل الحركة الجديد من 9 سرعات دليلاً واضحاً على التزام ’أليسون‘ بالمساعَدة في رفع المعايير المتعلّقة بالأداء، وكفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، بينما في الوقت ذاته تلبية المتطلّبات المختلفة والمتنوّعة من الاستخدامات التجارية. وسوف يساعد النظام الجديد مصنِّعي المعدّات الأصلية (OEM) والمستخدِمين النهائيين في تلبية المتطلّبات المتعلِّقة بتنظيمات الغازات الدفيئة مع تخفيضات بارزة باستهلاك الوقود، وتعزيز أداء الانطلاق مع نِسَب تعشيق محسَّنة ومجموعة تروس عالية الكفاءة تتيح لمحوّل العزم أن يغلق مبكراً عند اعتماد سرعة التعشيق الأولى."
إضافة إلى مجموعتها المتميّزة من أنظمة نقل الحركة الأوتوماتيكية بالكامل، توفر ’أليسون‘ عائلة Allison eGen Power® من المحاور الكهربائية بالكامل. ولقد تم تصميم محاور e-Axles الكهربائية كي يتم تركيبها بين عجلات الشاحنات والحافلات ذات المهام المتوسّطة والثقيلة، وهي تستبدل أنظمة توليد الحركة التقليدية للمركبات بالطاقة الكهربائية. ويُعتبَر eGen Power حلاً بديلاً متطوّراً متوافقاً وقابلاً للتعديل بسهولة مع هياكل المركبات الحالية، وأطراف أنظمة التعليق والعجلات، كما إنه مناسب جيداً لمعظم عمليات تجميع مركبات مصنِّعي المعدّات الأصلية. وتتضمّن عائلة eGen Power مفرَدة المحرّك بالمحور الكهربائي e-Axle إصدارات بدءً من 8.5T (85S) و10T (100S) لتصل إلى 13T (130S). يُشار إلى أن ’أليسون‘ أعلنت مؤخراً بالشراكة مع Anadolu Isuzu عن إدراج نظام eGen Power 85S في حافلات Isuzu Novo VOLT الكهربائية بالكامل.
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