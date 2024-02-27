نايت فرانك المملكة العربية السعودية تطلق أكاديمية نايت فرانك بالشراكة مع جامعة أكسفورد بروكس

(MENAFN
- me.knightfrank) المملكة العربية السعودية | 26 فبراير 2024 – تفخر نايت فرانك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، بالإعلان عن إطلاق أكاديمية نايت فرانك، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى دعم وتنمية المواهب الاستثنائية في القطاع العقاري.
بالتعاون مع جامعة أكسفورد بروكس بالمملكة المتحدة، تقدم الأكاديمية برنامجاً رسمياً للخريجين مدته سنتان ونصف، مما يعزز الفرص للخريجين الطموحين للمشاركة في مجال العمل والحصول في نفس الوقت على درجة الماجستير في العقارات، إلى جانب الحصول على تصديق من المعهد الملكي للمساحين القانونيين (ريكس).
تم تصميم أكاديمية نايت فرانك لجذب الأفراد ذوي المواقف المرنة والمهارات المتنوعة، مما يوفر لهم تجربة تعليمية فريدة في بيئة عمل سريعة الخطى. عند اكتمال البرنامج، لن يحصل المرشحون الناجحون فقط على درجة الماجستير، بل سيكونون أيضاً مؤهلين كمساحين معتمدين من المعهد الملكي (ريكس) من خلال تقييم الكفاءة المهنية (أي بي سي).
أبرز مميزات أكاديمية نايت فرانك:
- درجة الماجستير المعتمدة ومؤهلات (ريكس): سيحصل الخريجون على درجة الماجستير في العقارات من جامعة أكسفورد بروكس، إلى جانب مؤهل (مريكس) المعترف به عالمياً عند الانتهاء بنجاح من (أي بي سي).
- التدريب الدوري في ميدان العمل: سيكتسب المرشحون تجربة غنية من خلال التناوب بين مختلف الأقسام في نايت فرانك، مما يضمن تطوير مهاراتهم بشكل شامل.
- الإرشاد الداعم: يركز البرنامج على الإرشاد، حيث يُقدم للمرشحين إرشادات من خبراء مجال العقارات في نايت فرانك.
يقول طلال رقبان، الشريك - التقييم والتخصيص واستشارات الصفقات في المملكة العربية السعودية: "تهدف أكاديمية نايت فرانك إلى صقل وتأهيل قادة المستقبل في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم تعليم أكاديمي شامل وخبرة التجربة العملية بهدف تمكين الجيل القادم من المتخصصين في القطاع العقاري. بجانب اهتمامنا البالغ بعملائنا، نولي اهتماماً كبيراً بموظفينا أيضاً. حيث يفتح برنامج الدراسات العليا، المدعوم من شبكتنا الدولية وأكسفورد بروكس، فرصاً واسعة للخريجين في مجالات متخصصة مثل أسواق رأس المال، والتقييم والاستشارات، والرعاية الصحية والتعليم، واستشارات البيع بالتجزئة وغيرها ضمن نايت فرانك".
يعلق ماكس جاردينر - المدير الأول - التقييم والتخصيص واستشارات الصفقات في المملكة العربية السعودية بقوله: " تُعد أكاديمية نايت فرانك بمثابة استراتيجيتنا لتعزيز المواهب المحلية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التعاون مع جامعة أكسفورد بروكس، نضمن حصول خريجينا على أفضل تعليم عقاري، واكتساب خبرة متنوعة من خلال التدريب في مختلف مجالات القطاع"..
يقول بول جنكينز، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) مريكس، منسق المشروع والمحاضر الأول في مجال العقارات: "تفخر جامعة أكسفورد بروكس بالتعاون مع شركة نايت فرانك في إطلاق أكاديمية نايت فرانك في المملكة العربية السعودية. تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المشترك بالارتقاء بالتعليم والتطوير المهني في قطاع العقارات".
"من خلال تقديم برنامج رسمي للخريجين بالاشتراك مع برنامج الماجستير المتخصص في العقارات، نسعى لتزويد المحترفين الطموحين بالمعرفة والمهارات والمؤهلات المهنية اللازمة للحصول على شهادات (ريكس) و(تقييم) وتفوقهم في مجال العقارات الحيوي. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى تشكيل مستقبل المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية من خلال تنمية المواهب وتعزيزها بالمؤهلات الأكاديمية والمهارات العملية".
يضيف جيمس لويس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "أنا متحمس جداً لتعاوننا مع جامعة أكسفورد بروكس وإطلاق أكاديمية نايت فرانك في المملكة العربية السعودية. تمثل هذه المبادرة التزامنا بخلق المستقبل وتنمية المواهب وتعزيزها، وهو ما يعكس تقديرنا العميق للفرد. تقدم أكاديمية نايت فرانك فرصة فريدة للخريجين الطموحين لتلقي تعليم عالمي المستوى وخبرة عملية، مما يمهد لهم الطريق لكي يصبحوا قادة المستقبل في قطاع العقارات. ونحن نعتقد أن هذه الشراكة ستعود بالفائدة على شركتنا وستسهم بشكل كبير في نمو وتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية".
نبذة عن نايت فرانك:
شركة نايت فرانك إل إل بي هي الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال الاستشارات العقارية. مقرها الرئيسي في لندن، وتمتلك شبكة نايت فرانك أكثر من 487 مكتباً توزعت على 53 منطقة، وتضم أكثر من 20,000 موظف. تقدم المجموعة استشارات لعملاء متنوعين، بدءاً من أصحاب العقارات والمشترين، وصولاً إلى المطورين والمستثمرين، وشركات التأجير الكبرى. للمزيد من المعلومات حول شركة نايت فرانك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قمنا بتموضع استراتيجي لمكاتبنا في دول رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، ومصر. خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، قمنا بتقديم خدمات شاملة في مجال العقارات السكنية والتجارية، بما في ذلك الدعم في عمليات البيع والشراء والاستشارات وإدارة العقارات
فهم التفاصيل الدقيقة للأسواق المحلية هو جوهر عملنا. نجمع هذا الفهم مع مواردنا العالمية لنقدم لكم حلاً مُعدّاً خصيصاً لكم ليلبي احتياجاتكم الخاصة. في نايت فرانك، نؤمن بالتميز والابتكار والتركيز الفعلي على عملائنا. نحن لسنا مجرد مستشارين، بل نعتبر أنفسنا شركاء موثوقين جاهزين لدعمكم في رحلتكم في عالم العقارات، بغض النظر عن ماهية وحجم مشاريعك
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