استمتعوا بتجربة المشاهدة في الهواء الطلق مع جهاز العرض المحمول الذكي والجديد من إل جي

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- LG-One Gulf) دبي، 27 فبراير 2024: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، مؤخراً عن إطلاق جهاز العرض الذكي المحمول LG CineBeam PF510Q الجديد كلياً، والذي يمتاز بوزنه الخفيف وحجمه الصغير ليوفر تجربة مشاهدة غنية ومبتكرة أثناء التنقل.
عادةً ما يقتصر الترفيه أثناء التنقل على الشاشات الأصغر حجماً، لكن سيغير جهاز العرض المحمول الذكي LG CineBeam PF510Q الجديد المعادلة وسيُمكّن المستخدمين من تحويل أي مساحة إلى تجربة سينمائية. صمم الجهاز الجديد مع أخذ قابلية التنقل في الاعتبار، حيث يمكن حمله بيد واحدة واصطحابه إلى أي مكان بفضل وزنه الخفيف. إضافةً إلى ذلك، يأتي أيضاً مزوداً بجهاز تحكم عن بعد يعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمتاز بسهولة الاستخدام ويحتوي على واجهة مستخدم محسنة تضم 18 زراً للتحكم بجهاز العرض بسرعة وسهولة.
كما يأتي أحدث منتج في مجموعة CineBeam من "إل جي" أيضاً مع نظام التشغيل webOS 22، والذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا الذكية وسهولة الوصول إلى منصات بث المحتوى مثل Netflix وDisney+ وYouTube وAppleTV وغيرها. ويدعم الاتصال اللاسلكي الذكي من خلال Apple Home وAirPlay مع أجهزة Apple المدعومة. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة Screen Share لمشاركة المحتوى من أجهزتهم التي تعمل بنظام Android، مما يمنحهم شاشة أكبر بكثير بحجم 120 بوصة لمشاهدة محتواهم. وهو مزود أيضاً بخاصية الاقتران الممتد عبر البلوتوث ودعم Bluetooth Audio Dual Out، مما يعني أنه يمكن توصيله بجهازين في نفس الوقت عبر البلوتوث.
تتميز جودة صور الجهاز بدقة تبلغ 1920 × 1080 ويمكن عرضها على شاشة مرنة بحجم يتراوح من 30 بوصة إلى 120 بوصة. ويأتي الجهاز أيضاً مع ميزة Auto Vertical Keystone التي تقوم تلقائياً بتصحيح وضع الشاشة المائلة التي تظهر عادةً عندما لا يكون جهاز العرض والشاشة أفقيين إلى شاشة مستطيلة مستقيمة.
يعد جهاز العرض المحمول الذكي LG CineBeam PF510Q عنصراً أساسياً في حياة عشاق الأفلام الذين يحبون مشاهدة الأفلام بكافة الأوقات بغض النظر عن مكان وجودهم.
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