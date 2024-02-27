فورد تيريتوري دارك إيديشن الجديدة كلياً ترتقي بأسلوب الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، فبراير 2024: تقدّم فورد تيريتوري دارك إيديشن الجديدة كلياً التي تمّ إطلاقها مؤخراً تحسينات تصميمية متميزة لواحدة من أكثر مركبات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات المفضلة في المنطقة. وبناءً على النجاح الذي حققته تيريتوري الجديدة كلياً، تقدم نسخة دارك إيديشن إضافات مميزة للمركبة الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تتضمن التصميم الحديث والمساحات الداخلية الفسيحة وميزات السلامة المتطورة.
يقول سريجيث قوفيند، مدير العلامة التجارية لدى فورد الشرق الأوسط: "منذ إطلاقها في أواخر عام 2022، حققت فورد تيريتوري شعبية كبيرة بين السائقين في الشرق الأوسط". وقد استقطب تصميمها العصري وتقنيات القيادة والسلامة المتطورة للشباب والعائلات على حد سواء، الأمر الذي انعكس في مكانتها كمركبة رياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً لدى فورد في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف: "يرتقي إصدار دارك إيديشن بالتصميم الحديث لتيريتوري الجديدة كلياً إلى مستوى أعلى، مع لمسات خارجية وداخلية فريدة تقابلها تجربة قيادة سلسة ومعززة بالتكنولوجيا".
تصميم خارجي مذهل
تتألق نسخة فورد تيريتوري دارك إيديشن الجديدة كلياً باللون الأبيض الأنيق والرمادي اللامع والأسود الحالك. وتتميّز بشبك أسود ساتان وعجلات معدنية باللون الأسود وسقف أسود لتتناسب مع شارة "تيريتوري" الداكنة في الخلف.
وتماشياً مع جوهر فورد، الدارك إيديشن تدمج الشبك الأمامي بالإضاءة الأمامية المميزة، وتكمله رسومات سفلية وإضاءة LED كاملة. تتمتع المصابيح الأمامية بتصميم فريد مع مصابيح LED تعمل نهاراً، مما يخلق مظهراً أمامياً جريئاً. يوحي الخط العلوي الجانبي بالتصميم الحديث والمعاصر لتيريتوري، كما تعرض المصابيح الخلفية إضاءة جذابة ومبتكرة.
تصميم داخلي أنيق
توفر تيريتوري دارك إيديشن نظام تكييف متطور ثنائي المناطق مع فلتر كابينة الهواء "PM2.5"، مما يضمن جودة هواء عالية داخل المركبة، كما تعمل المقاعد الجلدية ذات التهوية على تبريد ركاب المقعد الخلفي، مما يوفر الراحة في المقصورة الداخلية الفسيحة، حيث يتمتع الركاب بحرية الحركة بوجود المنصة المركزية الشبه مسطحة، مع أكثر من 20 مساحة تخزين واسعة وصندوق الأمتعة القابل للتوسيع بسعة 448 لتراً.
تقنية الأداء
تأتي فورد تيريتوري الجديدة كلياً بمحرك "EcoBoost" سعة 1.8 لتر في جميع الإصدارات، مما يوفر 320 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1500 إلى 3500 دورة في الدقيقة وقوة مذهلة تصل إلى 190 حصانًا ، بالإضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتطور ثنائي التعشيق بسبع سرعات من "Magna"، المورد الاستراتيجي لفورد في ألمانيا، والذي يضمن سلاسة نقل الحركة وسرعة الاستجابة وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، بمساعدة الإطارات ذات المقاومة المنخفضة للدوران.
تتميز تيريتوري الجديدة بأربعة أنماط قيادة في منطقة الشرق الأوسط، وهي "اقتصادي" و"عادي" و"رياضي" و"جبلي" ، مما يسمح للمالكين بتخصيص تجربة القيادة الخاصة بهم، سواء أثناء التنقل في المناطق الحضرية المزدحمة أو الانطلاق في رحلات المسافات الطويلة.
تعزز تقنيات السلامة والراحة المتقدمة تجربة القيادة المميزة في فورد تيريتوري الجديدة كلياً، فهي مزوّدة بتقنيات مساعدة السائق في فورد "Co-Pilot"، والتي يمكن استخدامها بسهولة من خلال واجهة تحكم باللغة العربية، مما يضمن أقصى درجات السلامة ويتضمن:
• نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية "BLIS" مع نظام الإنذار عند الرجوع: يحسّن من مستوى مراقبة النقاط العمياء من خلال توفير طبقة سلامة إضافية لتغيير المسار بأمان.
• مثبّت السرعة التفاعلي "ACC" مع ميزة التوقف والانطلاق: يحافظ على مسافة محددة من المركبة في الأمام، حتى التوقف والفرملة عند الضرورة.
• مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي "AEB": يكتشف التصادمات المحتملة ويفعّل الفرملة في حالات الطوارئ إذا كانت استجابة السائق غير كافية.
تشمل تقنيات السلامة الأخرى نظام الإنذار بترك خط السير "Lane Departure Warning" ونظام مساعد البقاء في خط السير " Lane keeping Aid" ونظام مراقبة ضغط الإطارات " Tire Pressure Monitoring System " ونظام التشغيل الاستباقي للحماية من السرقة " Passive Anti-theft system PATS".
تضمن فورد تيريتوري الجديدة كلياً سلامة السائق والركاب مع توفير وسائل الراحة والرفاهية ومنها:
• شاشة لمس مركزية مقاس 12 بوصة: تصميم مبتكر مع شاشة مؤشر السرعة الرقمية لضمان سهولة التحكم في الوظائف والإعدادات.
• ابتكار "E-Shifter": تصميم حديث ودوّار للتطبيق العملي وسلاسة الاستخدام.
تحتوي تيريتوري أيضاً على ميزات أخرى مثل الشحن اللاسلكي والشحن عبر "USB" من النوع "C" والنوع "A" والاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي وأنظمة الترفيه الصوتي الشاملة (ستة أو ثمانية مكبرات صوت) وأدوات التحكم في الصوت في عجلة القيادة والدخول الذكي بدون مفتاح مع "Power Push Start" وفتح باب الصندوق لايدوياً، لتمتزج فورد تيريتوري بسلاسة مع الحياة اليومية مع إضافة لمسة من المتعة إلى كل رحلة.
تجمع فورد تيريتوري دارك إيديشن الجديد كلياً بين الجماليات المتطورة والتصميم المبتكر، مما يضع معياراً جديداً لسيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط.
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