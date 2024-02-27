فولكس واجن أبوظبي تكشف عن عروضها الحصرية في شهر رمضان

(MENAFN
- Houbara Communicatons) فولكس واجن أبوظبي والعين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ — أعلنت فولكس واجن أبوظبي عن باقة من عروضها الحصرية على مجموعة واسعة من الطرازات، بما في ذلك الجيل الثالث المُطور من طوارق، السيارة التي طال انتظارها. تأتي هذه العروض احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية التي تُعزز تجربتهم في القيادة وتوفر لهم قيمة استثنائية في الوقت ذاته.
تجسّد سيارة فولكس فاجن طوارق 2024، التي تتوفر الآن بسعر يبدأ من 211,000 درهم إماراتي أو 3,165 درهم إماراتي شهرياً، ذروة الرقي والابتكار في عالم سيارات ال SUV الفاخرة. وتُعيد تعريف المعايير في هذه الفئة بفضل تصميمها الأنيق وتقنياتها المتطورة لتقدم تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الرقي والفخامة.
ولعشاق الأداء العالي، تقدم فولكس واجن أبوظبي أيقونة الأداء الرياضي، جولف جي تي آي، بسعر يبدأ من 164,000 درهم إماراتي أو 2,460 درهم إماراتي شهرياً. تأتي السيارة مع باقة مزايا واسعة تشمل ضمانًا شاملًا لمدة 5 سنوات، وخطة خدمة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسجيل وتأمين مجاني للسنة الأولى. أما جولف R ، فتتوفر بسعر يبدأ من 209,000 درهم إماراتي أو 3,135 درهم إماراتي شهرياً، وتأتي مع باقة المزايا ذاتها، لتكون الخيار المفضل لمحبي الأداء الاستثنائي والتصميم الأنيق.
بهذه المناسبة قال سامر دوير، مدير المبيعات في فولكس واجن أبوظبي: " نسعى جاهدين في فولكس واجن أبوظبي إلى تقديم تجربة قيادة استثنائية لعملائنا في كل رحلة من رحلاتهم من خلال التزامنا بتوفير العناية المتكاملة والخدمات الاستثنائية. وأوضح دوير أن باقة المزايا الواسعة بما في ذلك الضمان الشامل وخطط الخدمة وخدمة المساعدة على الطريق، تضمن راحة العملاء ورضاهم التام، وتعكس التزام الشركة الدائم في التميز.
تتوفر هذه العروض في جميع صالات عرض علي وأولاده فولكس واجن في أبوظبي
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