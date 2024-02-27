محمد بن راشد للإسكان تتوج بشهادة "مؤسسة رشيقة معتمدة" من معهد رشاقة الأعمال

(MENAFN
- Content Plus) مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2024: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اليوم، حصولها على شهادة "مؤسسة رشيقة معتمدة" من معهد رشاقة الأعمال ومقره في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أعلى مؤسسة إسكانية حكومية على مستوى العالم تحقق هذا التّميز. ويؤكّد هذا الإنجاز غير المسبوق على ريادة المؤسّسة العالمية في مجال الرشاقة المؤسسية، كما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرشاقة المؤسسية ويؤكد على مكانتها كنموذج يحتذى به في تطوير البنية التحتية الداخلية لتحقيق أعلى المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، صرحت السيدة مريم السويدي، مدير إدارة الإستراتيجية والتطوير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قائلةً: "بفضل الجهود المتواصلة والتزامنا بالتميز، تمكنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تحقيق إنجاز عالمي متميز بحصولها على شهادة 'مؤسسة رشيقة معتمدة' من معهد رشاقة الأعمال. ولا يعدّ هذا التقييم دليلاً على ريادتنا في مجال الرشاقة المؤسسية فحسب؛ بل يعكس أيضًا النهج الإستراتيجي الذي نتبعه لتعزيز كفاءتنا وفعاليتنا في جميع عملياتنا."
وأشارت السويدي إلى أن كون المؤسسة قد أتت ضمن أعلى 10% من المؤسسات العالمية في ميدان الرشاقة المؤسسية يبرز فعالية إستراتيجيتنا في اعتماد وتنفيذ أرقى المعايير الدولية. وأضافت: "نحن مستمرون في مسيرتنا نحو الابتكار والتطوير المستدام، لضمان تقديم خدمات متميزة لأفراد مجتمع إمارة دبي، ولدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل."
وقد أسفر هذا الإنجاز عن تصنيف المؤسسة ضمن الفئة العليا من المؤسسات عالميًا في الرشاقة المؤسسية، متقدمة بذلك على أكثر من 1800 مؤسسة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في 87 دولة، ومحتلة مكانة مرموقة بين الدوائر الحكومية في حكومة دبي.
وأكد معهد رشاقة الأعمال، الذي يحظى بعضوية تزيد عن 7000 عضو، عبر تقييمه أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أظهرت كفاءة استثنائية في تخطي الدراسات التحليلية الدقيقة ومعايير التقييم المتبعة للحصول على شهادات الرشاقة المؤسسية، ما يعكس مستوى التقدم في قدرات المؤسسة والإنجازات الملفتة التي تحققت.
ويضاف هذا التميّز إلى سجلّ إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.
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