المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي .. وجهة رمضانية لأهالي دبي وزوارها خلال الشهر الفضيل

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2024: يستعد مركز دبي التجاري العالمي للترحيب بضيوفه مجدداً في المجلس الرمضاني الشهير بعد أسبوعين من الآن لتقديم تجربة إفطار وسحور مميزة في أجواء رمضانية استثنائية، حيث سيفتح المجلس الرمضاني أبوابه ابتداءً من 15 مارس وحتى عيد الفطر المبارك.
ويعد المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي أحد أرقى وأعرق الوجهات الرمضانية المفضلة في المدينة لما يقدمه من روعة التجربة واستثنائية الفخامة التي تناسب مختلف الأذواق من الأهل والأصدقاء والزملاء، حيث أصبح مكاناً تُنسج فيه أجمل الذكريات. وفي سياق بحثه الدائم عن كل ما هو جديد، يقدم المجلس هذا العام تجربة تذوق فريدة من نوعها، تضافرت فيها جهود فريق من أمهر الطهاة الحائزين على جوائز عالمية مرموقة في مركز دبي التجاري العالمي، ليبدعوا باقة واسعة من الأطباق الرمضانية التقليدية، وقوائم الطعام الفاخرة، وأطباق عالمية مختارة.
وبهذه المناسبة، قال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "إن الشهر الفضيل هو شهر التواصل والتراحم حيث يعزز الأواصر والعلاقات الاجتماعية بين مختلف أطياف المجتمع. ويعد المجلس الرمضاني جسراً للتواصل الإنساني ومنصة اجتماعية مميزة يجتمع فيها الضيوف والعائلات والأصدقاء والزملاء من مختلف الثقافات عاماً تلو الآخر لعيش تجارب مميزة ولحظات لا تنسى. ونتطلع قُدماً لحلول شهر رمضان للترحيب بضيوفنا والاحتفاء بالشهر الكريم في أجواء رمضانية لا تضاهى".
ويعد المجلس جزء لا يتجزأ من ثقافة الخير الرمضانية، ويتعاون مركز دبي التجاري العالمي هذا العام مع مؤسسة تراحم الخيرية وبنك الإمارات للطعام لتوزيع أكثر من 6,000 وجبة في مختلف أنحاء دبي، بما يتوافق مع عام الاستدامة، ويدعم جهود حكومة دولة الإمارات للقضاء على هدر الطعام.
الإفطار في المجلس الرمضاني
يُعتبر الإفطار في المجلس الرمضاني تجربة فريدة من نوعها، حيث يقدم مجموعة مختارة من المأكولات الموسمية المفضلة والنكهات العالمية والأطباق الشهية التي يتم إعدادها في محطات الطهي الحي. وتشمل قوائم المأكولات أطباقاً شرق أوسطية وإماراتية مميزة، مثل طبق الأوزي الشهي والثريد (مرق لحم الضأن). كما سيحظى الضيوف بفرصة تذوق مجموعة متنوعة من الحلويات الرمضانية، تتضمن بودنغ التمر الشهير واللقيمات. ويبلغ سعر وجبة الإفطار للكبار 215 درهماً، و95 درهماً للأطفال، ويبدأ الإفطار من غروب الشمس ويستمر لغاية الساعة 8:30 مساءً.
السحور في المجلس الرمضاني
يتميز سحور المجلس الرمضاني بأجواء ترحيبية وتجربة استثنائية من خلال الديكورات الراقية والعصرية. ويتضمن السحور تشكيلة واسعة من الأطباق المميزة ضمن قائمة بوفيه تضم أكثر من 70 طبقاً، بالإضافة إلى القهوة الإماراتية الفاخرة وتشكيلة واسعة من نكهات الشيشة. ويمكن للمجموعات المكونة من ثمانية أشخاص أو أكثر إجراء حجز مسبق للأرائك، بينما يمكن للمجموعات المؤلفة من 12 شخصاً حجز مجالس رمضانية خاصة، فيما تتسع مجالس كبار الشخصيات لما يصل إلى 24 ضيفاً. ولضمان توافر الأماكن، يُمكن الحجز عبر majlisبحد أدنى للإنفاق 140 درهم للشخص الواحد. وتبدأ جلسات السحور خلال أيام الأسبوع من الساعة 9 مساءً وحتى 3 فجراً، وحتى الساعة 4 فجراً يومي الجمعة والسبت. ويمكن للضيوف ركن سياراتهم في موقف السيارات متعدد الطوابق في شارع المعارض مجاناً. ويوفر موقف سيارات بلازا المعارض المقابل لفندق إيبيس وموقف سيارات كبار الشخصيات في قاعة الشيخ سعيد 3 خيارات مدفوعة لركن السيارات.
حجوزات الشركات
إضافة إلى استقبال الضيوف في المجلس الرمضاني، فإن فريق "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" الحائز على جوائز عالمية يقدم تجارب لا تُنسى ويمتلك خبرة واسعة في تنظيم المناسبات الخاصة والولائم الضخمة طوال شهر رمضان وما بعده. ويمكن تصميم الفعاليات والقوائم المخصصة، وتنسيق الديكورات وأدوات المائدة من قبل خبراء "الضيافة". كما تتوفر خدمات تقديم الطعام خارج المجلس للمناسبات الخاصة بالشركات والولائم الخاصة.
ويدعو المجلس الرمضاني الضيوف لإتمام حجوزاتهم بشكل مسبق، حيث إن الحضور دون حجز مسبق يخضع لتوفر الأماكن. كما يجب على الضيوف ارتداء ملابس محتشمة. للمزيد من المعلومات وللحجوزات، يرجى زيارة majlis
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