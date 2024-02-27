دي إم جي إيفنتس تطلق ثلاث فعاليات جديدة لتعزيز قابلية العيش الحضري العالمي في عام 2030 وما بعده

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2024: أصبحت الحاجة الملحة لإعادة تشكيل استراتيجيات التنمية الحضرية أكثر أهمية من أي وقت مضى في البلدان المتقدمة والنامية تزامناً مع الزيادة السكانية العالمية، واستجابة لهذه الحاجة، فقد أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات الحضورية، عن إطلاق معرض LiveableCitiesX، وهو حدث يتناول التحديات المعقدة التي يواجهها صناع المدن في جميع أنحاء العالم ويحول الاتجاهات العالمية الحضرية إلى فرص في وقت حيث يعيش 56% من سكان العالم في المدن. (المصدر: البنك الدولي).
ويأتي إطلاق هذا الحدث في وقت مثالي لمعالجة جميع متطلبات التخطيط الحضري المستقبلي، حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى أنه بحلول عام 2080 سيقيم 80٪ من سكان العالم في المدن، مع حدوث جزء كبير من هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
هذا وتقام فعاليات معرض LiveableCitiesX لمدة ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وسيكون في موقع مشترك مع معرض FutureFM، وهو حدث يعيد تعريف إدارة المرافق ومعرض GeoWorld، وهو حدث يهدف إلى إحداث تحول في الصناعات ذات التميز الجغرافي المكاني، حيث ستسلط هذه الأحداث معًا الضوء على فرص التخطيط الرئيسي وأحدث التقنيات التي تعيد تشكيل المدن في جميع أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفينتس للفعاليات: " "لدينا سجل حافل في استضافة الأحداث العالمية رفيعة المستوى مثل Big 5 Global، وThe Hotel Show، وINDEX، وADIPEC، لذا فقد قمنا بإطلاق معرض LiveableCitiesX، حيث يستفيد هذا الحدث من فهمنا العميق وخبرتنا الواسعة لتسهيل قيادة الفكر والاستثمار والتواصل والتنمية المستدامة، وسيجمع معرض LiveableCitiesX بين المسؤولين الحكوميين والباحثين ومخططي المدن والخبراء الماليين والمصممين والشركات ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، حيث سنسلط الضوء من خلاله على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية بشأن الاتجاهات الحضرية وقيمة التعاون بين جميع الأطراف لبناء مدن أفضل للمستقبل".
وأضاف دينتون قائلاً: "بفضل بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية الحديثة للغاية، وبيئة المعيشة الآمنة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية الأخرى، والمرافق ذات المستوى العالمي، وموقعها في قلب منطقة تشهد نمواً سريعاً وفرص استثمارية وفيرة، فقد رسخت دبي بقوة مكانتها كواحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في العالم، مما يجعل المدينة ودولة الإمارات العربية المتحدة خياراً مثالياً كبلد مضيف لحدث LiveableCitiesX الافتتاحي".
الجدير بالذكر بأن هناك عدد متزايد من الحكومات بات يقود مبادرات تنمية المدن التي تسخر التكنولوجيا والابتكار الجغرافي المكاني والهندسة المعمارية الطليعية والمفاهيم المتطورة مثل: التصميم المتجدد والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة، والواقع الافتراضي، ومن بين هذه المشاريع البارزة مشروع "ذا لاين" من شركة نيوم في المملكة العربية السعودية، وخطة تطوير حتا ومدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة، والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة بانتالا جرينفيلد في الهند، وكونزا تكنوبوليس في كينيا.
يوفر معرض LiveableCitiesX منصة مثالية للمدن والمناطق والبلدان لعرض الرؤى المستقبلية لمدنهم على المسرح العالمي لجذب الاستثمارات، مع التركيز على البنية التحتية وحلول المعيشة الحضرية المستدامة والإنجازات والابتكارات في النجاح الحضري، حيث تعالج هذه الابتكارات التحديات التي يفرضها التحضر السريع، واستقطاب مشترين جدد، وتعزيز فرص التواصل للحصول على تعليقات قيمة حول تحسين المنتج، ووضع المشاركين في طليعة الابتكار الحضري العالمي للحفاظ على ميزة تنافسية، كما سيتضمن الحدث انعقاد قمة رفيعة المستوى وبرنامج محادثات تعليمية وطاولات مستديرة خاصة مغلقة.
معرض GeoWorld
من خلال معرض LiveableCitiesX، سيسلط معرض GeoWorld، الحدث الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الضوء على النمو السريع للقطاع الجغرافي المكاني المدعوم بمجموعة من المشاريع واسعة النطاق في مختلف القطاعات مثل البناء والنفط والغاز والتجارة الإلكترونية والزراعة. وبالاستفادة من التقدم والتنمية الاقتصادية في المنطقة، فإنه من المتوقع أن يسجل القطاع الجغرافي المكاني معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8٪ بحلول عام 2028. (المصدر: Mordor Intelligence).
سيحظى معرض GeoWorld في نسخته الافتتاحية والفعاليات المقامة في نفس الموقع بدعم قوي من قبل بلدية دبي ومجلس GeoWorld كشريك داعم.
من جهتها قالت ميثاء النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: "يلعب قسم نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي دورًا حاسمًا في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مدن نابضة بالحياة ومستدامة للمستقبل، حيث نقود الطريق في مجال الابتكار من خلال مجموعة من المشاريع البارزة مثل مشروع التوأم الرقمي في دبي، كما أننا نستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لتشكيل البيئات الحضرية التي تعطي الأولوية للاستدامة وتحسين نوعية الحياة، لذا فنحن ملتزمون بإظهار تفانينا في تشكيل مستقبل دبي وتحويله إلى واحدة من أكثر مدن العالم استدامة وقابلية للعيش من خلال التعاون والابتكار، وننتظر بفارغ الصبر مشاركتنا في معارض LiveableCitiesX، وGeoWorld، وFuture FM الجديدة لأنها توفر منصات مثالية لتسليط الضوء على العمل التحويلي لقسم نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي".
معرض Future FM:
تعد إدارة المرافق جزءًا لا يتجزأ من مدن المستقبل، والتي تشهد تحولًا سريعًا من خلال الاعتماد الرقمي. من خلال دعم النمو المتوقع لهذه الصناعة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 74.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8% (المصدر: Mordor Intelligence)، وسيكون معرض FutureFM في طليعة التحول الرقمي، حيث تميز نفسها عن خدمة إدارة المرافق التقليدية لإعطاء الأولوية للابتكار والاستفادة من التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة واستدامة ومرونة المرافق وتعزيز حياة المقيمين والزوار في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المقرر أن يؤدي تكامل ذكاء الأعمال وتقنيات الأتمتة إلى إحداث ثورة في صناعة إدارة المرافق، مما يمكّن محترفي إدارة المرافق من تحسين تخصيص الموارد وأتمتة المهام المتكررة وتعزيز الفعالية الشاملة في إدارة المرافق.
وسيشهد معرض FutureFM في موقع مشترك مع LiveableCitiesX وGeoWorld، انعقاد قمة رفيعة المستوى لتوجيه المحادثات حول تطور الصناعة إلى نظام بيئي أكثر استدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.
وأردف دينتون حديثه قائلاً: "ستكون Future FM منصة حصرية مصممة خصيصاً لمعالجة التحول في صناعة إدارة المرافق، وستكون بمثابة مركز مثالي للمحترفين والمتخصصين للتواصل واكتشاف عملاء محتملين ومشترين جدد واكتساب رؤى واستكشاف الفرص لإطلاق حلول متطورة".
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