صوص كابيتال تكسر حاجز المليون طلب: إنجاز إماراتي يُحدث ثورة في عالم الطعام

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) أبوظبي، فبراير 2024: شهدت شركة صوص كابيتالSauce Capital ، تحقيق إنجازات استثنائية، في مجال تكنولوجيا الطعام، إذ وصلت مؤخراً إلى أكثر من مليون طلب، مع توسعها السريع في أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإطلاق تطبيقها Chew المتخصص في توصيل الطعام.
نمو هائل وابتكارات استثنائية
خلال العامين الماضيين، شهدت شركة صوص كابيتال نموًا هائلًا، حيث ضمت محفظتها ما يقرب من 20 مطبخًا، مع وجود أكثر من 40 علامة تجارية فريدة من نوعها. تعتمد الشركة على الرؤى المستندة إلى البيانات واتجاهات السوق لإحداث ثورة في عالم الطهو والتوصيل.
ومن الجدير ذكره أن من بين هذه العلامات البارزة علامة "Chic Flic" ، التي نالت التكريم كأفضل مطعم لتوصيل الدجاج المقلي على تطبيق Deliveroo لتوصيل الطعام في عام 2023، وعلامة " Eggbun " التي أصبحت رائدة في مجال الإفطار والإفطار المتأخر. تُظهر هذه النجاحات التزام Sauce Capital بتقديم تجارب طعام لا تُضاهى، محققة إعجاب عشاق الطعام في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتأسست Sauce Capital عام 2020، ونجحت خلال فترة قصيرة في رسم خارطة طريق استراتيجية لتنفيذ عملياتها المستقبلية. يُجسد الفريق المؤسس للشركة قوة جماعية، حيث يُشارك كل عضو فيه بخبرته ورؤيته لخلق تجربة طعام استثنائية تتجاوز حدود المطبخ.
رحلة استثنائية لتجربة طعام مبتكرة
مهمة Sauce Capital لا تقتصر على توفير الطعام فحسب، بل تُمثل رحلة استثنائية تُعيد تعريف مفهوم تناول الطعام في المنزل. يقود هذه الرحلة فريق متحمس يعمل بلا كلل على دمج الاكتشاف والتقاليد في نهج مبتكر، يُقدم المأكولات العالمية إلى المنطقة مع لمسة محلية فريدة.
استمرار النمو في Sauce Capital جاء مدفوعًا مع إطلاق تطبيق "CHEW"، الذي يمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الطعام ويقدم تجارب طعام لا مثيل لها. يعد التطبيق معلمًا رئيسيًا للشركة، حيث يقدم خدمات متكاملة تشمل إدارة سلسلة الخدمة بأكملها، وأنظمة جرد المطبخ المتكاملة بالكامل لمراقبة المخزون والإنتاج، هذه التقنية مصممة لتمكين ميزة "Mix&Match"المتاحة داخل التطبيق، حيث يمكن للعملاء الآن بفضل هذه الميزة طلب الطعام من مطاعم متعددة في طلب واحد، مما يسهل العملية بشكل كبير من خلال وجود سائق توصيل واحد ورسوم توصيل واحدة.
يُعرض تطبيق "Chew" للتوصيل، مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة اللذيذة للمستخدمين، ويقدم تجارب تناول طعام فريدة ومميزة. يتميز التطبيق بميزات تخصيص متنوعة وبرنامج ولاء محفز، حيث يمنح العملاء الفرصة للاختيار من بين قائمة متنوعة تشمل العديد من الأصناف الشهية.
رسالة Sauce Capital: التميز والابتكار
تجسد نجاح Sauce Capital رسالتها في تقديم التميز في الابتكار والتكنولوجيا في مجال الطهو والتوصيل، مما يؤكد على دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار والنمو المستدام.
يذكر أن Sauce Capital هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الطعام، تقع في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتدير حالياً 17 مطبخًا وتستضيف 40 علامة تجارية افتراضية للأغذية في أنحاء المنطقة.
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