بنك الإسكان يطلق حملة القرض السكني مع القرض الشخصي 2X1 بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية

(MENAFN
- Asdaa ) أطلق بنك الإسكان مؤخراً حملة "قرضك السكني مع قرضك الشخصي 2X1"، والهادفة إلى تسهيل فرص امتلاك منزل الأحلام أمام العملاء الحاليين والجدد، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الشخصية على اختلاف أنواعها، من خلال التمويل بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية وشروط ميسرة ومرنة.
ويقدم بنك الإسكان التمويل السكني للعملاء الحاليين والجدد من موظفي القطاع العام والشركات بحسب التصنيف المعتمد لدى البنك بهذا الخصوص، بنسبة تصل لغاية 100% من قيمة العقار التقديرية وبفائدة تبدأ من 8%، مقابل تمويل شخصي تصل قيمته لغاية 70 ألف دينار، بفائدة تبدأ من 7.35%، مع فترة سماح لغاية 6 شهور، وفترات سداد طويلة لغاية 30 سنة للقرض السكني و8 سنوات للقرض الشخصي، إلى جانب الإعفاء من مجموعة من العمولات والرسوم.
أطلق بنك الإسكان مؤخراً حملة "قرضك السكني مع قرضك الشخصي 2X1"، والهادفة إلى تسهيل فرص امتلاك منزل الأحلام أمام العملاء الحاليين والجدد، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الشخصية على اختلاف أنواعها، من خلال التمويل بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية وشروط ميسرة ومرنة.
ويقدم بنك الإسكان التمويل السكني للعملاء الحاليين والجدد من موظفي القطاع العام والشركات بحسب التصنيف المعتمد لدى البنك بهذا الخصوص، بنسبة تصل لغاية 100% من قيمة العقار التقديرية وبفائدة تبدأ من 8%، مقابل تمويل شخصي تصل قيمته لغاية 70 ألف دينار، بفائدة تبدأ من 7.35%، مع فترة سماح لغاية 6 شهور، وفترات سداد طويلة لغاية 30 سنة للقرض السكني و8 سنوات للقرض الشخصي، إلى جانب الإعفاء من مجموعة من العمولات والرسوم.
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