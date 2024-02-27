Tuesday, 27 February 2024 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لافروف: ينبغي حل أزمة الملاحة في البحر الأحمر سياسيا

2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مسألة سلامة الملاحة في البحر الأحمر ينبغي حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.


وأضاف أن موسكو لا تبرر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك فإن تصرفات واشنطن في اليمن يجب ألا يتم تبريرها.


MENAFN27022024000208011052ID1107905503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث