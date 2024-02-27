لافروف: ينبغي حل أزمة الملاحة في البحر الأحمر سياسيا

لافروف: ينبغي حل أزمة الملاحة في البحر الأحمر سياسيا
التاريخ
2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مسألة سلامة الملاحة في البحر الأحمر ينبغي حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
وأضاف أن موسكو لا تبرر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك فإن تصرفات واشنطن في اليمن يجب ألا يتم تبريرها.
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