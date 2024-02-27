دراسة تحدد مقدار المشي الصحي بعد سن الـ 60

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن مقدار المشي المفيد بعد سن الـ 60 ينبغي ألا يقل عن 3 آلاف خطوة في اليوم.ووجد فريق البحث أن متوسط 3600 خطوة يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26%.



ووفق "ساينس دايلي"، شارك في الدراسة 6 آلاف امرأة أعمارهن 63 عاماً أو أكثر، وتمت متابعة البيانات الصحية لهن لمدة 7 سنوات ونصف.



وارتدت المشاركات مقياس التسارع على الورك طوال أيام الأسبوع باستثناء عندما كن في الماء.



وتضمن النشاط البدني الخفيف الذي قمن به الأنشطة اليومية المعتادة مثل الرعاية الذاتية، والأعمال المنزلية، وتقديم الرعاية للآخرين، في حين تضمن النشاط المعتدل إلى القوي المشي بوتيرة طبيعية، أو صعود السلالم، أو القيام بأعمال رعاية الحديقة.



وتعتبر هذه الدراسة فريدة من حيث إنها بحثت في نوعين فرعيين من قصور القلب، ولوحظ وجود نمط مماثل من انخفاض المخاطر مع المزيد من النشاط اليومي الخفيف والمعتدل، وارتفاع المخاطر مع وقت الجلوس لفترة طويلة.



ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بقصور القلب، بما في ذلك فشل القلب، أقل بشكل ملحوظ عند تحقيق حوالي 2500 خطوة في اليوم.



وعند بلوغ 3600 خطوة يومياً كان هناك خطر أقل بنسبة 25-30% للإصابة بقصور القلب وفشل القلب والفشل الكلوي.



وساهم في الدراسة باحثون من جامعات كاليفورنيا، ونورث كارولينا، وستانفورد، وبراون، ومركز فريد هاتشينسون للسرطان.

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