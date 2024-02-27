أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية يتزايد في شمال غزة

أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية يتزايد في شمال غزة
التاريخ
2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة "أوكسفام" إن خطر الإبادة الجماعية في شمال غزة يتزايد وسط تنامي المخاوف من مجاعة.
واتهمت أوكسفام إسرائيل بتجاهل حكما رئيسا لمحكمة العدل الدولية، وهو توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
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