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أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية يتزايد في شمال غزة

2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة "أوكسفام" إن خطر الإبادة الجماعية في شمال غزة يتزايد وسط تنامي المخاوف من مجاعة.


واتهمت أوكسفام إسرائيل بتجاهل حكما رئيسا لمحكمة العدل الدولية، وهو توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

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