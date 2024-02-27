ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخروب يوميا في رمضان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد عصير الخروب من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناوله يوميًا في رمضان؟

في هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن شرب عصير الخروب يوميًا في رمضان يعود على الجسم بالعديد من المنافع.



وأضاف حتة أن شرب عصير الخروب يوميًا في رمضان يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج وعلاج الإمساك والإسهال.



وأوضح استشاري الصحة العامة أن عصير الخروب يلعب دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وخفض ضغط الدم المرتفع، ويرجع السبب إلى خصائصه المدرة للبول.



وأكد أن عصير الخروب مناسب للرجيم، لانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون وقدرته على كبح الشهية، ولكن يراعى عدم تحليته بالسكر الأبيض، منعًا لزيادة الوزن.



وأشار حتة إلى قدرة عصير الخروب على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه مضادات أكسدة، تساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.



وبحسب موقع "Healthline"، يمثل عصير الخروب أهمية كبيرة لصحة العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من معدن الكالسيوم، الذي يساعد على تقويتها وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة.



ومع ذلك، أوصى استشاري الطب الوقائي بتناول عصير الخروب في رمضان باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى الشعور بالحموضة وزيادة القيء عند الحامل.

الكونسلتو