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سرايا القدس: فجرنا آلية في حي الزيتون وقنصنا جنديا بخان يونس

2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس انها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
كما بثت سرايا القدس مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في محاور التقدم شرق خان يونس.

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