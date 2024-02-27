سرايا القدس: فجرنا آلية في حي الزيتون وقنصنا جنديا بخان يونس

سرايا القدس: فجرنا آلية في حي الزيتون وقنصنا جنديا بخان يونس
التاريخ
2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس انها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
كما بثت سرايا القدس مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في محاور التقدم شرق خان يونس.
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