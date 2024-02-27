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تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت بالجملة في نهائي الأهلي والزمالك

2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجآت بالجملة في مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم، التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن فاعليات موسم الرياض.
ومن المقرر أن تقام مباراة قطبي الكرة المصرية يوم الجمعة 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك، في الرياض.
وأكد آل الشيخ عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس2 أن "المملكة ستستضيف أقدم فريقين في المنطقة العربية بقيمة الأهلي والزمالك"، موضحا أن التذاكر نفدت فور طرحها بدقائق قليلة.
وقال آل الشيخ: "الهدف من استضافة نهائي كأس مصر تعزيز العلاقات بين السعودية ومصر فالعلاقة استراتيجية بين البلدين".
وأشار إلى وجود تذاكر مخصصة للأهلي والزمالك وأخرى للاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد: "تم تخصيص 44 كاميرا لنقل مباراة نهائي الكأس من بينها 28 كاميرا داخل أرض الملعب".
وواصل: "سيتم رفع جودة المشاهدة في قناتي أون تايم سبورتس وإم بي سي مصر الناقلتين للمباراة، وتم الاتفاق مع طاقم إسباني بقيادة أوسكار لاجو الذي أخرج نهائي كأس العالم 2022، ويساعده فريق من أمريكا".
وتابع: "سيتم استئذان الأهلي والزمالك لوضع كاميرات على مقاعد البدلاء وفي غرف تبديل الملابس".
وأكمل: "سيتم تخصيص ستوديو قبل اللقاء بقيادة سيف زاهر وهاني حتحوت، سيضم نخبة من النجوم السابقين على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه وحسام غالي وحازم إمام".
وأكد أن هناك "ستوديو تفصيلي قبل المباراة مباشرة سيشهد حضور البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي إلى جانب حكم عالمي وحكم مصري لتحليل اللقطات وسيكون المعلق مدحت شلبي".
وقال إن بعض الاحتفالات ستجري قبل انطلاق المباراة وبعد نهايته.
مضيفا: "الأجواء رائعة بين الأهلي والزمالك وشاهدت زيارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للزمالك وهو أمر جيد لأن الشحن يقتصر على أرض الملعب فقط".
ووجه آل الشيخ الدعوة للخطيب وحسين لبيب رئيس الزمالك لزيارة السعودية وحضور المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.
يذكر أن نادي الأهلي هو الأكثر فوزا بلقب بطل كأس مصر برصيد 38 لقبا، متقدما بفارق 10 ألقاب على وصيفه الزمالك.

ملاعب

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