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السعودية تعدم 7 أشخاص أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب

2/27/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أنه "تم تنفيذ حكم القتل بجناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع ووحدته الوطنية".

RT

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