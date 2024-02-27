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أميركا: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

2/27/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأضافت الوزيرة الأميركية أنها أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعين على إسرائيل إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل القيود التجارية بالضفة الغربية.

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