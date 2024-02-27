أميركا: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

أميركا: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
التاريخ
2/27/2024 8:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأضافت الوزيرة الأميركية أنها أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعين على إسرائيل إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل القيود التجارية بالضفة الغربية.
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