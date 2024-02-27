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فالنسيا يرفض دخول كاميرات شركة أمريكية بسبب فينيسيوس

2/27/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض فالنسيا دخول كاميرات منصة "نتفليكس" الأمريكية، خلال مواجهة "الخفافيش" وريال مدريد السبت المقبل.
وكانت تقارير أشارت إلى أن منصىة "نتفليكس" ستكون حاضرة في ميستايا يوم السبت، لمحاولة التقاط ما بعد عودة فينيسيوس لمعقل "الخفافيش" بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له الموسم الماضي في نفس الملعب.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان من المفترض أن يكون جزءا من التصوير الذي تقوم به "نتفليكس" مع فينيسيوس، وسينتهي به الأمر في سلسلة وثائقية سيتم بثها العام المقبل.
ومع ذلك، رفض فالنسيا دخول كاميرات الشركة الأمريكية لتجنب حدوث أية مشاكل.
واتخذ فالنسيا هذا القرار لتجنب خلق قصة تظهر مشجعيه على أنهم عنصريون، بينما في الموسم الماضي، لم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من المشجعين الذين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وتم تحديدهم وجار محاكمتهم.

ملاعب

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