شويغو: الولايات المتحدة تعمل على زيادة إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن واشنطن تعمل على بناء إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية وتتبنى وسائل واعدة لإطلاق الرؤوس الحربية النووية.



جاء ذلك وفقا لما صرح به شويغو في اجتماع قيادات وزارة الدفاع، حيث تابع: "اليوم، تتم إثارة التهديدات ذات الطبيعة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من خلال تصرفات واشنطن، التي تزيد من إمكاناتها النووية على أراضي الدول الأوروبية وتتبنى وسائل واعدة لإيصال الرؤوس الحربية النووية".

وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة شكلت أيضا شبكة من المختبرات البيولوجية لدراسة خصائص مسببات الأمراض في مناطق معينة والتي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان وتسبب الأوبئة، ومن بين 330 من هذه المختبرات، يوجد حوالي 40 منها في أوكرانيا.



وتابع الوزير: "بهذا الصدد، وفي الظروف الراهنة، يتزايد دور قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية، حيث قامت تلك القوات، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بحل القضايا ذات الطبيعة الخاصة، وعلى وجه الخصوص مراقبة الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".



وأشار الوزير أيضا إلى أنه في يوليو 2023، تم القضاء على خطر التلوث البيولوجي بسبب تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، وتطهير أكثر من ألف ونصف قطعة تغطي مساحة 340 ألف متر مربع، ما أتاح تقليل الأضرار المادية والمالية الناجمة عن تدمير السد.

RT