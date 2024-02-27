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شلباية ينسحب من بطولة دبي للتنس

2/27/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عانى اللاعب عبد الله شلباية من الإرهاق في مواجهته أمام الهولندي تالون جريكسبور، لينسحب من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة.
وخاض شلباية المجموعة الأولى أمام جريكسبور المصنف 28 عالميا، وخسرها بصعوبة بالغة بنتيجة 7-5، قبل أن ينسحب من المجموعة الثانية للمباراة بعد أن تقدم الهولندي بنتيجة 2-0، ويودع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 230 عالميا، البطولة من دور الـ 32.
وشارك شلباية مؤخرا في بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، وودع من دور الـ32 على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و3-6 و4-6)، علما بأنها المشاركة التاريخية الثانية له بالبطولة نفسها، بعد أن شارك للمرة الأولى العام الماضي، وودع من الدور ذاته.
ويتجاوز مجموع الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على أكثر من نصف مليون دولار، فيما سيواجه جريكسبور في ثمن النهائي اللاعب الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف 21 عالميا، بحسب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الأخير.

ملاعب

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