Tuesday, 27 February 2024 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاجل الأردن ينفذ لليوم الثاني إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

2/27/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا إغاثيا لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

وكانت نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.


وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.


وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.


واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

MENAFN27022024000208011052ID1107905491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث