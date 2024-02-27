عاجل الأردن ينفذ لليوم الثاني إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا إغاثيا لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

وكانت نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.



وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.



واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.