انتقادات تطال الذراع البرية لجيش الاحتلال بعد فشل حرب الأنفاق

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري، الليلة الماضية، بأن مسؤولين كبارا بهيئة الأركان العامة للاحتلال، أعربوا عن حالة من الاستياء تجاه الذراع البرية للجيش وقادتها، حيث لم تصدر أوامر بالتحقيق في الفشل الذريع إبان هجوم "حماس" في الـ 7 من أكتوبر، وما سبقه من مقدمات أدت إلى هذا الإخفاق.

الموقع نقل عن مصادر عسكرية، لم يكشف هويتها،“إن الذراع البرية بالجيش، دخلت الحرب على غزة وهي غير مستعدة، ولم تكن قد أعدت نفسها لسيناريو الحرب البرية أو التعامل مع حرب الأنفاق، سواء في قطاع غزة أو على الحدود مع جنوب لبنان”.

وكشفت مصادر بهيئة الأركان العامة، وفق الموقع، أن الذراع البرية ستقف في قلب التحقيقات التي ستُفتَح بشأن الـ 7 من أكتوبر، إضافة إلى سلسلة من الشخصيات والجهات الأخرى، منها رئيس الأركان ذاته، وقادة شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وسلاح الجو وسلاح البحرية وجهات أخرى.

وعلم الموقع، كما يقول، إن قائد الذراع البرية، اللواء تامير يادعي، قام بتعيين طاقم تحقيق، لكنه يهدف إلى استخلاص الدروس من العمليات البرية في قطاع غزة، دون أن تشمل التحقيقات الملابسات التي سبقت هجوم "حماس" على المستوطنات.

وتابع أن انتقادات أخرى داخل هيئة الأركان العامة ضد الذراع البرية، ترتبط بمدى جاهزية القوات البرية للعمل ضمن حرب الأنفاق في القطاع وفي جنوب لبنان.

ونقل عن مصدر مطلع قوله: "واجهنا عالم الأنفاق الدفاعية والهجومية في صيف 2014، إبان عملية الجرف الصامد، وفي عملية الدرع الشمالي، رأينا كيف يستعد حزب الله للعالم القابع تحت الأرض، ويتجهز بنظم محصنة في قرى جنوب لبنان".

وأضاف أن شعبة الاستخبارات العسكرية أكدت على أن جيش الاحتلال عزز نفسه فيما يخص حرب الأنفاق، إلا أن الذراع البرية لم تتأهب على مستويات الألوية والكتائب لتهديدات من هذا النوع، وقال: "لم يصدقوا عمليًا أننا سنقوم بعمليات برية".

واستنكر إلقاء مهمة التعامل مع الأنفاق، بما تحمله من أعباء هندسية، على القوات الخاصة فحسب؛ وذلك لأن القوات الخاصة تتسم بالمرونة وامتلاك الوسائل التكنولوجية، ومن ذلك وحدة "يهلوم" وهي وحدة هندسة قتالية خاصة تأخذ على عاتقها حرب الأنفاق، إلا أن المصدر رأى أنها "لا تمتلك الموارد البشرية الكافية للتعامل مع هذا الكم الهائل من الأنفاق".

ورأى أن كل ذلك يفسر أسباب تأخر تدمير أنفاق "حماس" في قطاع غزة بعد 4 أشهر من الحرب.

الموقع لفت إلى أن اللجنة التي تشكلت في حزيران/ يونيو 2023، برئاسة اللواء نمرود ألوني، للتحقيق في ملابسات واقعة الحدود المصرية، لم تنته من عملها بعد، على الرغم من التعهد بتقديم نتائج التحقيقات والتوصيات خلال أسبوع واحد، ومن ثم لم تكن هناك مسيرة استخلاص دروس بشأن آليات الدفاع عن الحدود“الإسرائيلية”، بما في ذلك مع قطاع غزة.