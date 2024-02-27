جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 7 حنود في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 جنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف جيش الاحتلال
الإسرائيلي أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.
وأكد أن 322 جنديا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، إثر اصابتهم بمعارك قطاع غزة حالة 38 منهم خطيرة.
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