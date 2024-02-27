جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 7 حنود في معارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 جنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف جيش الاحتلال

الإسرائيلي أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.

وأكد أن 322 جنديا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، إثر اصابتهم بمعارك قطاع غزة حالة 38 منهم خطيرة.