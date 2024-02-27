لتحسين جودة التيار وتقليل الانقطاعات كهرباء القدس ترفع قدرة شبكتها في بلدة كوبر شمال رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / عملت الطواقم الفنية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس على زيادة حجم محول الكهرباء في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله ورفعت قدرته من 250 كفا الى 400 كفا، وإضافة مغذي ضغط منخفض ومد شبكاتٍ إضافيةٍ بمسافة وصلت الى نحو 350 مترًا.

وقالت الشركة في بيان:

إن هذه الخطوة تأتي بهدف توزيع الأحمال وتقليل الانقطاعات وتحسين جودة التيار الكهربائي لدى كافة مشتركي الشركة في بلدة كوبر، بعد تجاوز الحمل على المحوّل القديم "الحد الأقصى".



وسيستفيد من المشروع المنفذ حديثًا كافة المشتركين في بلدة كوبر، وسيؤدي الى حالة من الاستقرار في تدفق التيار الكهربائي في المنطقة.

ويأتي المشروع ضمن سياسة واستراتيجية الشركة في تطوير وتقديم أفضل الخدمات لكافة المشتركين في مختلف مناطق الامتياز.