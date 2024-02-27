لتحسين جودة التيار وتقليل الانقطاعات كهرباء القدس ترفع قدرة شبكتها في بلدة كوبر شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / عملت الطواقم الفنية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس على زيادة حجم محول الكهرباء في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله ورفعت قدرته من 250 كفا الى 400 كفا، وإضافة مغذي ضغط منخفض ومد شبكاتٍ إضافيةٍ بمسافة وصلت الى نحو 350 مترًا.
وقالت الشركة في بيان:
إن هذه الخطوة تأتي بهدف توزيع الأحمال وتقليل الانقطاعات وتحسين جودة التيار الكهربائي لدى كافة مشتركي الشركة في بلدة كوبر، بعد تجاوز الحمل على المحوّل القديم "الحد الأقصى".
وسيستفيد من المشروع المنفذ حديثًا كافة المشتركين في بلدة كوبر، وسيؤدي الى حالة من الاستقرار في تدفق التيار الكهربائي في المنطقة.
ويأتي المشروع ضمن سياسة واستراتيجية الشركة في تطوير وتقديم أفضل الخدمات لكافة المشتركين في مختلف مناطق الامتياز.
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