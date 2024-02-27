إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز مزموريا ببيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز مزموريا ببيت لحم
التاريخ
2/27/2024 8:10:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب شاب برصاص الاحتلال ، عصر اليوم الثلاثاء، قرب حاجز مزموريا العسكري بمدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال النار صوب شاب عند حاجز مزموريا العسكري حيث لم يتم التعرف على هوية الشاب.
يتبع...
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