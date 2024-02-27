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إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز مزموريا ببيت لحم

2/27/2024 8:10:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب شاب برصاص الاحتلال ، عصر اليوم الثلاثاء، قرب حاجز مزموريا العسكري بمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال النار صوب شاب عند حاجز مزموريا العسكري حيث لم يتم التعرف على هوية الشاب.

يتبع...

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