بعد إدانته في تهمة الاعتداء.. برشلونة يزيل ألفيس من قائمة أساطيره

قرر نادي برشلونة الإسباني، إزالة اسم داني ألفيس نجم الفريق الكتالوني الأسبق، من قائمة الأساطير الخاصة بالبلوغرانا.

وأدين ألافيس في تهمة الاعتداء الجنسي، حيث أصدرت محكمة برشلونة حكمه ضده بمعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، إلى جانب تغريمه ماليًا لصالح الضحية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت إزالة اسم داني ألفيس من قائمة الأساطير الخاصة بالنادي الكتالوني، بعد ثبوت التهمة عليه.

وتضم قائمة أساطير برشلونة 102 لاعبًا من الذين سبق لهم ارتداء قميص النادي الكتالوني، منذ تأسيسه 29 نوفمبر 1899، يأتي على رأسهم المؤسس جوان جامبر، كما تضم أيضًا كلا من جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وهم أخر المنضمين حديثًا للقائمة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، إن قرار إزالة اسم داني ألفيس من قائمة أساطير برشلونة تم إخاذه منذ فترة طويلة، إلا أنه بمجرد صدور الحكم ضد النجم البرازيلي بشكل رسمي، قام النادي الكتالوني بتفعيل هذا القرار بصفة رسمية.

ويعتبر ألفيس هو أحد النجوم السابقين لنادي برشلونة، حيث سبق وخاض بقميص النادي الكتالوني 408 مباراة، في مختلف البطولات التي نافس عليها الفريق على مدار 8 مواسم ونصف، كما توج البرازيلي بالعديد من الألقاب رفقة برشلونة، بينها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، و6 ألقاب دوري، و4 مرات كأس ملك إسبانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز