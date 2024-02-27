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الإمارات.. 10 آلاف درهم غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات والأعمال

2/27/2024 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة المالية عن إقرار غرامة إدارية قدرها (10,000) عشرة آلاف درهم عن التأخر في التسجيل الضريبي، يتم فرضها في حال التأخر في التسجيل عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وسيبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من 1 مارس 2024.

وتعقيباً على قرار استحداث الغرامة، أشارت الوزارة إلى أنه تم فرض الغرامة لتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الضريبي من خلال التسجيل لضريبة الشركات خلال المهل ذات الصلة، علماً بأن قيمة الغرامة الجديدة عن التأخر في التسجيل الضريبي تمت مواءمتها مع الغرامة المرتبطة بالتأخر عن التسجيل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المُضافة.

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