راسيل: هاميلتون قد يكون فقد الثقة في مرسيدس



أكد جورج راسيل سائق فريق مرسيدس أن رحيل زميله لويس هاميلتون إلى فيراري يضع مرسيدس في موقف لا يحسد عليه حيث يبدو الأمر وأنه فقد الثقة في الفريق.

وتحدث راسيل خلال حلقة من سلسلة حلقات "درايف تو سرفايف" المذاع عبر منصة "نتفليكس" .

ووقع هاميلتون عقداً يمتد لعامين مع مرسيدس في أغسطس الماضي ليبقى مع الفريق حتى 2025، لكن في أعقاب القرار المفاجئ للأسطورة البريطاني بالرحيل قبل عام من نهاية عقده والانتقال إلى فيراري، تحدث راسيل عن الأثار التي ستطول مرسيدس في الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 الذي ينطلق الأحد المقبل عبر سباق جائزة البحرين الكبرى.

ونجح مرسيدس في تحويل هاميلتون من سائق متوج بلقب وحيد في بطولة العالم إلى ماكينة للانتصارات حيث توج بسبعة القاب في بطولة العالم ، محققا 103 انتصارات في إنجاز قياسي غير مسبوق.

لكن هاميلتون يحذوه الأمل في حصد لقبه الثامن في بطولة العالم، والذي ضاع منه بشكل درامي في السباق الختامي لموسم 2021 في أبوظبي، لصالح الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، ولا يرى السائق البالغ من العمر 39 عاما

أنه يستطيع تحقيق ذلك عبر مرسيدس، فيما أكد راسيل أن هاميلتون فقد الثقة.

هل يمكن إلقاء اللوم على هاميلتون؟ إذ لم يذق طعم النصر منذ عامين. ولم يفز فريق مرسيدس بأي من سباقات الجائزة الكبرى

الـ22 الموسم الماضي، ويُطلق على هذا العام اسم رقصة هاميلتون الأخيرة مع مرسيدس، لكن لا تتوقع أن تكون رقصة السامبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز