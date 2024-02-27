تدخل الغرب في الصراع.. أوكرانيا ترحب وروسيا تحذر

رحب مسؤول أوكراني كبير، اليوم الثلاثاء، بإجراء مناقشات حول إرسال دول أوروبية قوات إلى أوكرانيا، لكن الكرملين قال إن الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيصبح حتمياً إذا أرسل أعضاء الحلف قوات للقتال.

‏وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب، أمس الاثنين، أمام إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه كشف عن عدم وجود توافق في الآراء على مثل هذه الخطوة في المرحلة الحالية.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في تعليق مكتوب على بيان ماكرون: "هذا أولاً يظهر وعياً مطلقاً بالمخاطر التي تشكلها روسيا العسكرية والعدوانية على أوروبا".

واجتمع نحو 20 زعيماً أوروبياً في باريس، أمس الاثنين، ليبعثوا برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفيد باستمرار دعمهم لأوكرانيا والتصدي لرواية الكرملين بأن روسيا ستنتصر في حرب تدخل الآن عامها الثالث.

وأضاف بودولياك "إجراء مناقشة حول إمكانية تقديم دعم مباشر لأوكرانيا من قبل إرسال قوات مسلحة يعكس الرغبة في تحديد الأولويات الصحيحة وتسليط الضوء على المخاطر بشكل أكثر وضوحاً".

وتابع أنه من المهم في هذه المرحلة تسريع عملية توصيل العتاد العسكري إلى أوكرانيا.

ورداً على سؤال عن تصريحات ماكرون، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "حقيقة مناقشة مدى إمكانية إرسال وحدات معينة من دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا هي عنصر جديد مهم جداً".

كما قال رداً على سؤال عن مخاطر نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي إذا أرسل أعضاء بالحلف قوات للقتال في أوكرانيا: "في هذه الحالة، لن نحتاج للحديث عن احتمال، وإنما عن حتمية (الصراع المباشر)".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا ولا توجد خطط أيضاً لإرسال قوات من حلف شمال الأطلسي للقتال في أوكرانيا.

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