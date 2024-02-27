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تراجع معدل التضخم العام في اليابان إلى 2.2% سنوياً

2/27/2024 7:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة الثلاثاء تراجع معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم العام ارتفع في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2% سنويا، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 6.2% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير الماضي بنسبة 0.1% بعد استقراره خلال ديسمبر الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة ارتفاعاً بنسبة 2% سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1.9%، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3% خلال ديسمبر.

كما أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس تراجع معدل تضخم أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.

وذكر البنك أن مؤشر أسعار الجملة للخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% سنوياً مقابل 2.4% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة 0.5% شهرياً خلال يناير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي.

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