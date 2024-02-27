تراجع تضخم أسعار المتاجر البريطانية لأدنى مستوى في عامين

أعلن اتحاد التجزئة البريطاني الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر تراجع لأدنى مستوى خلال نحو عامين في فبراير.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر زيادة بواقع 2.5% على أساس سنوي في فبراير، وهي أبطأ من زيادة بنسبة 2.9% تحققت في يناير. وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2022. كما كان المعدل أقل من متوسط الثلاثة أشهر الذي تبلغ نسبته 3.3%.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الأسعار غير الغذائية ظل مستقراً عند 1.3%، وهو أقل مستوى منذ يناير 2022. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم في الأسعار الغذائية إلى 5 % من 6.1% قبل شهر.

ووصل المعدل لأدنى مستوى منذ مايو 2022. وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بوتيرة أبطأ بنسبة 3.4% مقابل زيادة بواقع 4.9%.

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