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تراجع تضخم أسعار المتاجر البريطانية لأدنى مستوى في عامين

2/27/2024 7:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد التجزئة البريطاني الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر تراجع لأدنى مستوى خلال نحو عامين في فبراير.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر زيادة بواقع 2.5% على أساس سنوي في فبراير، وهي أبطأ من زيادة بنسبة 2.9% تحققت في يناير. وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2022. كما كان المعدل أقل من متوسط الثلاثة أشهر الذي تبلغ نسبته 3.3%.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الأسعار غير الغذائية ظل مستقراً عند 1.3%، وهو أقل مستوى منذ يناير 2022. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم في الأسعار الغذائية إلى 5 % من 6.1% قبل شهر.

ووصل المعدل لأدنى مستوى منذ مايو 2022. وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بوتيرة أبطأ بنسبة 3.4% مقابل زيادة بواقع 4.9%.

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