ارتفاع أسعار زيت النخيل لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار زيت النخيل ارتفاعها في الأسواق لليوم الثالث على التوالي في ظل الزيادة في أسعار زيت فول الصويا وتوقعات بتراجع الإنتاج في ماليزيا، ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل خلال تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.8% لتصل إلى 3895 رينجت ماليزي للطن، قبل أن يتم تداولها عند 3877 رينجت بحلول فترة الظهيرة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتجه أسعار زيت النخيل إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ نحو أسبوعين.

كما واصلت أسعار زيت فول الصويا، وهو أقرب بديل للنخيل في الغذاء والوقود، ارتفاعها هي الأخرى.

وقال بارامالينجام سوبرامانيام، مدير شركة «بيليندونج بستاري» للوساطة التي تتخذ من سيلانجور مقراً لها، إن تعافي أسعار زيت النخيل يأتي بعد عمليات بيع ضخمة في الأشهر الأخيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز