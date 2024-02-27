محفظة «اي ان بي دي- ريت» العقارية ترتفع 1.4 % إلى 384 مليون دولار

أعلنت شركة «اي ان بي دي -ريت» (سي إي آي سي) (ENBD REIT) وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن ارتفاع صافي قيمة الأصول إلى 191 مليون دولار أو 0.76 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي قيمة أصول بلغ 189 مليون دولار في الربع السابق و173 مليون دولار العام السابق.

كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة اي ان بي دي «ريت» لتصل إلى 384 مليون دولار، بزيادة نسبتها 1.38 % عن الربع السابق. ويعزى النمو إلى بلوغ معدلات الإشغال 92 % على مستوى المحفظة هذا العام، مقارنة بـ84 % العام السابق، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2018 بفضل استمرار أنشطة تحسين الأصول خلال الربع، حيث تم الاستثمار في المبنى رقم 25 و49 في مدينة دبي الطبية، إضافة إلى بن غاطي تيراسز وأريبيان أوريكس هاوس. وقد تكامل هذا الاستثمار مع النشاط المستمر للتأجير والنمو القوي في سوق العقارات، مما أسهم بشكل إيجابي في تحسين التقييمات العقارية للمحفظة.

وقال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «شهد الربع استمرار الزخم الإيجابي الذي ميز النصف الأول من السنة المالية، حيث تعمل فرقنا على الاستفادة القصوى من الفرص عبر كامل محفظة الأصول لتحسن مستويات الإشغال ورفع الدخل والتقييمات. وعلى الرغم من الزيادة في تكاليف التمويل والتشغيل، سيضمن نهج الإدارة المالية المحكم الحفاظ على مركزنا المالي القوي وتهيئة صندوق اي ان بي دي «ريت» لتقديم المزيد من القيمة لجميع أصحاب المصلحة».

كما ارتفع إجمالي إيرادات الإيجار للشركة بنسبة 10.6 % مقارنة بالعام الماضي. وقد تحسن المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) إلى 3.7 سنوات لإجمالي المحفظة، كما ظلت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مستقرة عند 51 %.

وقالت ميلاني فرنانديز، مدير محفظة بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «نجح التزامنا المستمر بالاستثمار في تحسين جاذبية أصولنا لمجموعة واسعة من المستأجرين، وبالتالي دعم مستويات التأجير. حيث ظلت نسبة الإشغال عبر كامل محفظتنا عند 92 %، وهي الأعلى منذ عام 2018 مع توقع المزيد من التحسينات في ظل الاتجاهات الإيجابية الحالية للسوق».

من ناحية أخرى، ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 16.8 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع النفقات المباشرة المتعلقة بزيادة الإشغال وتأثير التضخم. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 51.9 % بسبب تحديات الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أفصحت الشركة سابقاً، عن نجاحها في التحوط بنسبة 50 % لإدارة تكلفة الديون في الفصل الأول من السنة المالية، الأمر الذي سيحسن التكاليف للسنوات المقبلة مع تعزيز اليقين بشأن التكاليف في دورة معدل الفائدة الحالية.

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