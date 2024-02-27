الألعاب الحكومية 2024 تنطلق بعد غدٍ الخميس بمشاركة 194 فريقاً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق بعد غدٍ (الخميس)، منافسات النسخة الخامسة من "الألعاب الحكومية"، التي تقام بالشراكة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"، في دبي فستيفال سيتي، وتستمر حتى 3 مارس 2024.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية منافسة قوية بين الفرق المشاركة ضمن فئات "تحدي الجهات الحكومية" للرجال والسيدات، و"تحدي المجتمع" و"تحدي المدن".

وستتنافس الفرق المشاركة ضمن مجموعة جديدة تضم 7 تحديات؛ تعزز من القيم التي تعليها المسابقة وترسخ أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتحقق التوازن بين القوة البدنية والتفكير الاستراتيجي.

فئة جديدة



وستشهد نسخة هذا العام لأول مرة مشاركة صغار السن من عُمر 10 إلى 13 عاماً؛ ضمن فئة تم استحداثها في هذه الدورة وكان قد أُعلن عنها في ختام النسخة الماضية، في خطوة هدفها تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبنّي قيم التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق من خلال تجربة غنية تسهم في تطوير شخصياتهم. وستتنافس فرق صغار السن ضمن مجموعة من 7 تحديات في اليوم الأخير من البطولة، والمصممة خصيصاً لتحدي قدراتهم البدنية ومدى تركيزهم الذهني بما يتناسب مع فئتهم العمرية.

دبي صانعة الحدث



وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، إن تطور الألعاب الحكومية للعام الخامس، وتوسع فئات التحديات والمشاركين التي تشملها، يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي صانعة الحدث، ووجهة أنظار العالم في كافة المجالات، مؤكداً أن الألعاب الحكومية تخدم أهداف أجندة دبي الاجتماعية D33، عبر الحرص على ترسيخ نمط عيش نشط للارتقاء بجودة الحياة للأفراد والمجتمعات، والتي تعتبر الرياضة عنصراً أساسياً من مكوناتها.

وأضاف بن عيسى: "نترقب انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية التي ستكون الأوسع من نوعها من حيث فئات المشاركين. كما نشهد في هذا العام دعماً متنامياً يستقطبه هذا الحدث العالمي من قِبل مجموعة مميزة من المؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يؤكد سعي مختلف الجهات في إمارة دبي نحو المساهمة بتعزيز جودة حياة الأفراد والارتقاء برفاهية المجتمع".

منافسات قوية



وسيشارك في هذه الدورة من الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

وستشهد فعاليات اليومين الأول والثاني من النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية منافسات تحدي الجهات الحكومية للرجال والسيدات، أما اليوم الثالث فسيشهد منافسات تحدي المجتمع وتحدي المدن، في حين ستتنافس الفرق في فئة صغار السن خلال اليوم الرابع والأخير، والذي سيشهد كذلك التحديات النهائية للفرق المتأهلة من جميع الفئات، ومن ثم سيتم تتويج الأبطال خلال الحفل الختامي.

جوائز

وتبلغ جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول لكل فئة 500 ألف درهم، وسيحصل أصحاب المركز الثاني على جائزة قيمتها 250 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم. أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فتنقسم الجوائز المالية: 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.

دعم كبير



وتلقى الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

نجاح متواصل



يُذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

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