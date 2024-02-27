الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجاز الإمارات في مونديال كرة القدم الشاطئية

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمشاركة الناجحة لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية في مونديال "الإمارات 2024"، الذي أقيمت مبارياته في دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن تأهل منتخب الإمارات إلى ربع النهائي كان إنجازاً تاريخياً في مسيرته الأولى بالبطولة، خصوصاً بعد فوزه في المباريات الثلاثة الأولى على منتخبات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا التي تأهلت للنهائي كطرف ثاني وحققت مركز الوصيف.

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي:"إن منتخب الإمارات قدم أداءً قتالياً كبيراً في كل مباريات الدور الأول، قبل الخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 1-2 في ربع النهائي".

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