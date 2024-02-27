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رئيس «فيفا» يشكر الإمارات على تنظيمها المتميز لمونديال الشاطئية

2/27/2024 7:19:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتنظيم الإمارات المتميز للنسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" دبي وعبر عن شكره لدولة الإمارات وشعبها على هذه الاستضافة الرائعة.

أقيمت منافسات مونديال الشاطئية، الذي شارك فيه 16 منتخباً، على ملعب حي دبي للتصميم، خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، وفاز منتخب البرازيل باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية 6-4.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر عدد من التدوينات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، على تميز هذه النسخة التي أقيمت في ضيافة الإمارات.

وعن المباراة النهائية في المونديال قال: "شهدنا مباراة نهائية مذهلة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 هنا في دبي، نبارك لـلبرازيل الفوز بالكأس السادسة .. إنجاز رائع، ونشكر إيطاليا على أدائها الرائع".

وقدم انفانتينو التهنئة إلى جميع المنتخبات التي شاركت، ولمنتخب إيران صاحب المركز الثالث، وللفائزين بالجوائز الفردية، لمساهمتهم جميعاً في نسخة مميزة.

وقال: "شكرا لكل الدول المشاركة .. شكراً جزيلاً لشعب الإمارات على استضافته الرائعة، ولجميع المشجعين".

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