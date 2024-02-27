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البلدية تنهي أعمال تنظيف الشريط الساحلي والشوارع في وقت قياسي عقب الاحتفالات الوطنية

2/27/2024 7:14:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) فور انتهاء فعاليات احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، بدأت بلدية الكويت العمل على تنظيف الشريط الساحلي والشوارع الرئيسية والداخلية والانتهاء من ذلك في وقت قياسي.

وعلى مدى اليومين الماضيين شهد الشريط الساحلي تجمعات حاشدة من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الاحتفالات الوطنية لاسيما في الحدائق على كتف شاطئ شارع الخليج العربي ومع انتهائها حرصت البلدية على إعادة الرونق إليها من خلال تنظيفها والمحافظة على مظهرها العام.


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