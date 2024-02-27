الفودري إصابات العيون انخفضت 95 8 % خلال الأعياد الوطنية

MENAFN - Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري انخفاض نسبة إصابات العين التي استقبلتها أقسام العيون في مستشفيات وزارة الصحة خلال عطلة الأعياد الوطنية الحالية.

وأوضح د. الفودري أن نسبة الانخفاض في حالات الإصابة بلغت 95.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث استقبلت أقسام العيون في فبراير هذا العام 14 حالة فقط في جميع محافظات البلاد، بينما كانت قد استقبلت 331 حالة خلال الأعياد الوطنية من العام الماضي 2023.

وبين د. الفودري أن حالات الإصابة المحدودة التي تعاملت معها أقسام العيون هذا العام توزعت بواقع حالة واحدة فقط في مركز البحر للعيون، و 5 حالات في مستشفى العدان، و 7 حالات في مستشفى الجهراء، وحالة واحدة فقط في مستشفى الفروانية، فيما لم يستقبل قسم العيون في مستشفى جابر أو في مركز الشامية الصحي أي حالات.

وفي هذا الإطار ثمن د.الفودري الجهود التي بذلتها جهات الدولة المعنية في تأمين الاحتفالات، وخروجها بالصورة الحضارية المشرفة، وخلوها من العديد المظاهر السلبية التي قد تضر بالصحة، مشيدا بمستوى وعي المجتمع والشعب الكويتي، والتزامه بالقرارات و الأطر القانونية التي انعكست نتائجها الإيجابية في معدل الانخفاض الكبير في إصابات العين.

وتقدم د. الفودري في السياق ذاته بالشكر إلى كل الكوادر الطبية في مختلف أقسام العيون، والتي كانت على أتم الاستعداد طوال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية تحسبا لأي طارئ.