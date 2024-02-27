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اليابان تقدم مساعدات طارئة إضافية استجابة للوضع الإنساني في غزة

2/27/2024 7:08:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار، استجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقررت حكومة اليابان حسب بيان لها، تقديم منحة مساعدات طارئة إضافية بقيمة 32 مليون دولار، ستنفذ في مجالات مثل الغذاء والصحة، من خلال تقديم المساعدات عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية.

وأوضح البيان، أنه سيتم تقديم 10 ملايين دولار إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، وـ10 ملايين دولار إلى برنامج الصحة العالمية (WHO)، وـ8.5 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وـ3 ملايين دولار إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ونصف مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وأكد البيان أن حكومة اليابان ستواصل بذل جهود دبلوماسية مستمرة واستباقية، لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعمل على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

MENAFN27022024000205011050ID1107905124

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