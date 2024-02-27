اليابان تقدم مساعدات طارئة إضافية استجابة للوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار، استجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقررت حكومة اليابان حسب بيان لها، تقديم منحة مساعدات طارئة إضافية بقيمة 32 مليون دولار، ستنفذ في مجالات مثل الغذاء والصحة، من خلال تقديم المساعدات عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية.
وأوضح البيان، أنه سيتم تقديم 10 ملايين دولار إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، وـ10 ملايين دولار إلى برنامج الصحة العالمية (WHO)، وـ8.5 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وـ3 ملايين دولار إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ونصف مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وأكد البيان أن حكومة اليابان ستواصل بذل جهود دبلوماسية مستمرة واستباقية، لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعمل على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.
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