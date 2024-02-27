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وزير الخارجية الأردني: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة

2/27/2024 7:08:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN-قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي أنه يجب تطبيق القانون الدولي على الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها، الذي يدعمون إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

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