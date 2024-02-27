وزير الخارجية الأردني: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة

وزير الخارجية الأردني: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة
التاريخ
2/27/2024 7:08:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN-قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة.
وأضاف الصفدي أنه يجب تطبيق القانون الدولي على الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها، الذي يدعمون إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
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