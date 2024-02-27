قطر: لا يوجد اتفاق بين حماس وإسرائيل حول القضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق بين حماس وإسرائيل حول القضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الأنصاري، أنه لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن قطر“تضغط بقوة” من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، موضحا أن قطر لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية اتفاق إسرائيل وحركة حماس الأسبوع المقبل على وقف إطلاق النار.



