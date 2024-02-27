جهاز الأمن الأسرائيلي لنتنياهو: إذا تدهور الوضع برمضان لن نتمكن من وقفه

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أفاد تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي، طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإجراء مداولات جديدة حول القيود على دخول المواطنين من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه خلال شهر رمضان المقبل، والنظر في تغير هذا القرار.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن جهاز الأمن قدم تقريرا أمنيا، جاء فيه أن "ثمة احتمالا مرتفعا لتدهور أمني" في الضفة الغربية، وأنه "في حال تحقق ذلك، ثمة شك إذا سيكون بإمكاننا وقفه، في موازاة القتال وانتشار القوات في جميع الجبهات" في إشارة إلى الحرب على غزة والقصف المتبادل مقابل حزب الله.

وأضافت الإذاعة أن جهاز أمن الاحتلال سيقدم لنتنياهو معطيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة والقدس، في السنة الأخيرة، وأنه منذ بداية العام الحالي وقع أكثر من 500 حدث أمني في هاتين المنطقتين.

وكان نتنياهو قد قرر خلال اجتماع حكومته، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، تقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى للصلاة، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية جهاز الأمن.

المصدر عرب 48.