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قطر : لا انفراجة يمكن الاعلان عنها الآن ومتفائلون بالمفاوضات الجارية

2/27/2024 7:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري متفائلون بالمفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار ولا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

واشار ان قطر لا يمكنها التعليق على حديث الرئيس الامريكي بايدن بتوقع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.

وتابع :" الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة، وهناك العديد من التطورات التي جرت في إطارها".

وبين ان إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح"لم نرَ ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة"


واشار ان وجود 300 ألف شخص دون غذاء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية في شمال غزة يعدّ كارثة.

ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة، موضحاً بأن قطر تسعى للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.

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